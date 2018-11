मैच के दौरान एक मौका ऐसा भी आया, जब भारत के पास विकेट चटकाने के लिए दो-दो मौके बने। दरअसल हुआ यूं कि 60.5 ओवर में जडेजा की गेंद को ऑस्ट्रेलिया इलेवन के बल्लेबाज परम उप्पल ने सीधे बल्ले से खेला। बॉल को जडेजा लपकने में नाकाम रही, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर खड़े अश्विन ने तेजी से उसे विकेटकीपर की ओर फेंक दिया। पंत ने बगैर देरी किए स्टंप्स बिखेर दिए और उप्पल को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा।

हैरी निएल्सन (नाबाद 56) और एरॉन हार्डी (नाबाद 69) की शतकीय साझेदारी के दम पर क्रिकेट आस्ट्रेलिया एकादश ने यहां जारी अभ्यास मैच में भारत के खिलाफ अपनी पहली पारी में शुक्रवार को तीसरे दिन स्टम्प्स तक छह विकेट के नुकसान पर 356 रन बना लिए हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जारी इस मैच में आस्ट्रेलिया के लिए हैरी और हार्डी नाबाद हैं। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 122 रन जोड़ लिए हैं। इस पारी में भारत के लिए शमी ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए, वहीं अश्विन और उमेश को एक-एक सफलता मिली।

