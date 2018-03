भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने के लिए खतरनाक स्टंट कर बैठे। हालांकि उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन फैंस की इस दौरान धड़कने जरूर थम गईं। इस वीडियो को खुद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें दिख रहा है कि सीएसके के कप्तान धोनी फैंस संग सेल्फी के लिए जमीन से 15 फीट ऊपर एक दीवार के कोने पर चल रहे हैं। धोनी ऐसी खतरनाक जगह पर तकरीबन 1 मिनट तक खड़े रहे। अगर धोनी का पैर इस दौरान स्लिप होता, तो वह चोटिल हो सकते थे। उस वक्त बेंगलोर में धोनी अपने स्पोर्ट्स वियर स्टोर का उद्धाटन कर रहे थे।

आईपीएल-11 का उद्घाटन मुकाबला सात अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा चैम्पियन मुम्बई इंडियंस और दो बार के चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। बीसीसीआई के मुताबिक दुनिया की सबसे सम्पन्न और सफल लीग के मुकाबले 27 मई तक 51 दिनों तक नौ आयोजन स्थलों पर खेले जाएंगे।

