VIDEO: हरमनप्रीत कौर ने लपका गजब कैच, देखकर आप भी रह जाएंगे दंग

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर ने सिडनी थंडर्स के लिए शनिवार (12 दिसंबर) को बल्ले से भले ही कोई खास प्रदर्शन ना किया हो लेकिन फील्ड पर कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो फैंस को लंबे समय तक याद रहेगा। दरअसल मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर्स के बीच 9 दिसंबर को खेले गए मैच में सिडनी थंडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए।

टीम की ओर से राचेल हेन्स ने सबसे अधिक 55 रन बनाए। हालांकि हरमनप्रीत कौर की किस्मत इतनी ठीक नहीं थी और वह महज 8 के स्कोर पर रनआउट हो गईं। इसके बाद नाओमी स्टालेनबर्ग (38) और निकॉला केरी (47) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 200 तक पहुंचाया।

विशाल स्कोर का पीछा करते हुए मेलबर्न को पहला झटका महज 30 रन के योग पर लग गया लेकिन इसके बाद चमारी अट्टापट्टू (42) और जेसिका डफिन (81) के बीच हुई 87 रन की साझेदारी ने टीम को जीत की उम्मीद दिलाई लेकिन इनके बाद कोई और खिलाड़ी टिककर खेल नहीं सका।

This outstanding catch from Harmanpreet Kaur was the perfect way to seal @ThunderWBBL‘s win earlier today! #WBBL03 @CommBank pic.twitter.com/qGlSmeWwY0

— Rebel Women’s Big Bash League (@WBBL) December 9, 2017