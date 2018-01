बिग बैश लीग (BBL) में पहली बार एक बल्लेबाज इस तरह से आउट हुआ कि टूर्नामेंट में एक नए विवाद को जन्म दे दिया। यूं तो इस तरह से अंतरर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महज 8 ही बल्लेबाज आउट हुए हैं मगर बिग बैश लीग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। ये विवादित घटना टूर्नामेंट के 24वें मुकाबले में देखने को मिली। इस दौरान ब्रिसबेन में हॉबर्ट हरिकेंस और ब्रिसबेन हीट के बीच मैच खेला जा रहा था।

पहले बल्लेबाजी करते हुए हॉबर्ट हरिकेंस ने ब्रिसबेन को डी आर्ची शॉर्ट के दम 180 रन का टारगेट दिया। शॉर्ट ने 69 गेंदों में 8 चौके और इतने ही छक्कों की मदद से शानदार 122 रन बनाए। इसके बाद ब्रिसबेन के कप्तान ब्रैंडन मैकलम (33) ने सलामी बल्लेबाज सैम हैजलेट (45) के साथ 64 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दी। हालांकि इसके बाद टीम ने तेजी से विकेट खोए और हालात ये बन गए कि ब्रिसबेन को जीत के लिए 19 गेंदों में 49 रन की दरकार थी। क्रीज पर मौजूद थे जिम्मी पियर्सन और एलेक्स रॉस।

