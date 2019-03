भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तमाम युवा क्रिकेटरों के लिए एक प्रेरणा है। धोनी आज भले ही कप्तान नहीं हो, लेकिन क्रिकेट मैच के दौरान कई बार मौजूदा कप्तान विराट कोहली को उनकी सलाह की जरुरत पड़ती है। विकेट पीछे धोनी की चीते सी फुर्ती का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि पूरी दुनिया धोनी की विकेटकीपिंग स्किल का लोहा मानती है। हाल ही में इसका एक उदाहरण देखने को मिला।

दरअसल, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच 6 मार्च को खेले गए दूसरे वनडे के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। मैच का 32वां ओवर चल रहा था और इमरान ताहिर गेंदबाजी कर रहे थे। श्रीलंका के 136 रन पर 9 विकेट गिर चुके थे और मेजबान को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट की दरकार थी। स्लिप में कप्तान फॉफ डुप्लेसिस खड़े थे जबकि डेविड मिलर विकेटकीपिंग कर रहे थे।

इस दौरान इमरान ताहिर ने तीसरी गेंद फेंकी, जो क्रीज पर मौजूद श्रीलंकाई बल्लेबाज को गच्चा देते हुए विकेटकीपर डेविड मिलर के हाथों में चली गई। गेंद हाथों में आते ही डेविड मिलर ने बहुत ही तेजी से गिल्लियां बिखेर दी। ये नजारा देख कप्तान फॉफ डुप्लेसिस ने डेविड मिलर को कहा- “Come on MSD”। इस दौरान डुप्लेसिस का इशारा एमएस धोनी के स्किल की तरफ था, जो डेविड मिलर की विकेटकीपिंग में उन्हें देखने को मिला।

This is dope #faf mocking #miller as #MSD when he is trying to stump @ChennaiIPL #thala thala than ya@RusselArnold69 @russcsk @Cricprabhu @CricSuperFan @CSKFansOfficial @SirJadeja

