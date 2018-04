स्पेनिश क्लब रियाल मेड्रिड और जुवेंतस के बीच मंगलवार रात (3 अप्रैल) को तुरिन में क्वार्टर फाइनल के पहले दौर के मुकाबला खेला गया। इस मैच में मेड्रि़ड के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेहतरीन बाइसिकल किक से गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। ये गोल बेहद चमत्कारी था। यहां तक कि रोनाल्डो ने खुद माना कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा शानदार गोल दागने में कामयाब हो पाएंगे। फैंस इसे देख हैरान रह गए और ट्विटर पर इसकी चर्चा होने लगी।

‘ईएसपीएन’ ने रोनाल्डो के हवाले से बताया, “वह एक शानदार गोल था। मैं क्या कह सकता हूं, बेहतरीन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वह गोल कर पाउंगा। लेकिन, मैच के बारे में बात करते हैं। मैं समझता हूं कि मैच हमारे लिए शानदार रहा और हमने जुवेंतस के खिलाफ तीन गोल दागे। हमने अच्छा खेल दिखाया और मुझे खुशी है कि मैंने दो गोल किए।” दोनों टीमों के बीच क्वार्टरफाइनल के दूसरे दौर का मुकाबला 12 अप्रैल को मेड्रिड के सैंटियागो बर्नबू स्टेडियम में खेला जाएगा।

OH. MY. WORD! Cristiano Ronaldo with an outrageous overhead kick! Insane! pic.twitter.com/PYtT0uRTQ9 — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 3, 2018

How do I explain this to my unborn children ? 14 goals in 9 matches.. .. LEGENDARY.. #Ronaldo pic.twitter.com/qHd0VOpp9E — Nwa Mazi- Eze Abia (@Toorichy) April 3, 2018

you vs the guy she tells you not to worry about #Ronaldo pic.twitter.com/stUHehw9dA — Joharii (@joharizzy) April 4, 2018

इटली के क्लब जुवेंतस के दिग्गज गोलकीपर जियानलुइगी बफन का कहना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एवं लियोनेल मेसी की तुलना महान फुटबॉलर डिआगो माराडोना और पेले से की जा सकती है। उन्होंने कहा, “हमने एक बार फिर देखा कि रोनाल्डो कौन हैं और वह हमेशा ऐसे ही रहे हैं। एक महान खिलाड़ी जो लियोनल मेसी के साथ मिलकर अपनी टीमों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और इसलिए उनकी तुलना माराडोना और पेले जैसी महान खिलाड़ियों से हो सकती है।”

बफन ने कहा, “वे उन खिलाड़ियों में से हैं जिनकी अपनी टीम की जीतों में बहुत बड़ा योगदान होता है। हम निराश हैं क्योंकि शायद अब हम अगले दौर में ना पहुंच पाएं और मुझे इसका खेद रहेगा लेकिन यह भी सच है कि जब आप ऐसे प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हैं तो आपको यह मानना होगा कि वे बहुत बेहतरीन हैं।”

