श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में भले भारतीय टीम को हार मिली हो लेकिन एक खिलाड़ी ने दिल जीता है। उस खिलाड़ी का नाम है बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज चेतन साकरिया। उन्होंने इस मैच में 8 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। दूसरा विकेट काफी यादगार इसिलए था क्योंकि ये गेंद लाजवाब थी। इस शानदार प्रदर्शन के बाद साकरिया का एक वीडियो राजस्थान रॉयल्स के पेज पर सामने आया है जिसमें साकरिया अपने पिता को लेकर एक भावुक स्टोरी साझा कर रहे हैं।

ये वीडियो चेतन साकरिया की आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें लिखा गया है,’मैं चेतन साकरिया हूं और ये मेरी कहानी है (I’m Chetan Sakariya. And this is my story)’।

इस वीडियो में साकरिया अपने पिता की पुरानी बातों को याद करते हुए अपनी कहानी बताते हैं कि वे बचपन से क्रिकेट के लिए कितनी जुनूनी थे और उन्हें पिता जी की तरफ से कैसा रिएक्शन मिलता था।

साकरिया बताते हैं कि,’वे बचपन में क्रिकेट देखकर कहते थे मैं भी इनकी तरह खेलूंगा। जिसको लेकर उनके पिता जी कहते थे ये हमारे बस की बात नहीं है इसमें बहुत पैसा और पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होता है। तू जो देख रहा है वो बहुत बड़ा सपना है।’

साकरिया ने आगे कहा कि,’मैंने पिता जी की बात पर जवाब नहीं दिया लेकिन मन में सोच लिया था कि मैं ये एक दिन करके दिखाउंगा।’ साकरिया ने निश्चित ही वो करके दिखाया है।

गौरतलब है इसी साल उन्होंने पहले अपने छोटे भाई को खोया उसके बाद अपनी पिता को भी खो दिया था। उसके बाद इसी साल उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया और फिर श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के लिए किया। अब टी-20 सीरीज में सौराष्ट्र के इस गेंदबाज पर हर किसी की नजरें होंगी।