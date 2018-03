South Africa vs Australia, 3rd Test: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरून बेनक्रॉफ्ट पर लगा बॉल टेंपरिंग का आरोप, देखें VIDEO

साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। न्यूलैंड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून बेनक्रॉफ्ट पर बॉल टेंपरिंग का आरोप लग गया। कैमरून अपने ट्राउजर में एक पीली नुकीली चीज डालते दिखे। जब मैदान पर लगी स्क्रीन पर ये सब दिखा, तो अंपायर निगेल लॉन्ग और रिचर्ड इलिंगवर्थ ने तुरंत उनसे बात की। बेनक्रॉप्ट ने सफाई देते हुए कहा कि ये उनके चश्मे का टूटा हुआ टुकड़ा है। हालांकि कैमरून पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इस नुकीली चीज से गेंद को खुरचा, ताकि बॉल एक तरफ से खुरदरी हो और गेंदबाजों को स्विंग मिले।

पहली पारी के आधार पर बढ़त मिलने के बाद चायकाल तक साउथ अफ्रीका सेकेंड इनिंग में मेहमान टीम पर 207 रन की लीड बना ली थी। एडेन मार्करम ने 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से शानदार 84 रन बनाए। उनके अलावा हाशिम अमला 31 रन का योगदान देकर आउट हुए।

Cameron Bancroft purposefully bringing something to the stadium and onto the field to tamper with the ball #SAvAUS pic.twitter.com/LgRhzhXIvz

— Lauren Burrows (@LaurenRae_37) March 24, 2018