मैच के दौरान कई बार बल्लेबाज ऐसा खतरनाक शॉट लगाते हैं कि फील्डर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लगभग कुछ ऐसा ही होते-होते रह गया ऑकलैंड और कैंटरबरी के बीच खेले गए थर्ड प्लेस क्वॉलीफायर मैच में। मुकाबले में जीत रावल ने 153 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से शानदार 149 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने ऐसा शॉट खेला कि कैंटरबरी के गेंदबाज एंड्रू एलिस चोटिल होते बाल-बाल बचे।

एलिस की गेंद को रावल ने हाफ वॉली पर खेलते हुए गेंदबाज की ओर तेज शॉट लगाया। ये सीधे एलिस के सिर की ओर आई। चोट से बचने के लिए एलिस ने सिर के आगे हाथ अड़ाया। गेंद सीधी उनके हाथ से टकराकर चौके के लिए बाउंड्री पार हो गई। एलिस इस शॉट से हड़बड़ा गए और खुद को संभालने लगे। ठीक इसी बीच बल्लेबाजी कर रहे रावल उनकी ओर आए और पूछा कि क्या वो ठीक हैं? हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस दौरान एलिस को चोट नहीं लगी।

That is one tough nut. The stroke was recorded as 6, one bounce off Andrew Ellis’s scone. Passed the concussion test & carried on…. #FordTrophy pic.twitter.com/2zsfLCI3qd

— #NZIII (@MargotButcher) February 20, 2018