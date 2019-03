ऑस्ट्रेलियाई टीम इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ यूएई में वनडे सीरीज खेलने में व्यस्त है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन वनडे जीतकर 5 मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया की इस साल ये लगातार दूसरी वनडे सीरीज जीत है। कंगारू टीम ने पहले और दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 8-8 से विकेट मात दी जबकि तीसरे मुकाबले में 80 रनों से जीत दर्ज की।

वैसे तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी वनडे सीरीज अन्य सीरीज की तरह ही है लेकिन एक घटना की वजह से पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनीं हुई है। दिलचस्प बात ये है कि इस वनडे सीरीज की चर्चा के पीछे क्रिकेट नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस और एडम जाम्पा हैं।

दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच के दौरान मार्कस स्टोइनिस और एडम जाम्पा ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के साथ मस्ती करते नजर आए थे। दोनों खिलाड़ियों की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई थी। इसके बाद दोनों खिलाडियों के रोमांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

इस वायरल वीडियो में जाम्पा साथी खिलाड़ी स्टोइनिस को पहले किस करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एडम जाम्पा बराबर में बैठे मार्कस स्टोइनिस के गाल को प्यार भरे अंदाज में सहला रहे हैं जिसका मार्कस स्टोइनिस भरपूर आनंद उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन भी अपने आप को नहीं रोक पाए। जॉनसन ने इस वीडियो पर लिखा, “रफ लिड मेट”।

