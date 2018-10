रहाणे समझे शतक बन गया, रैना ने टोका तो गए वापस, देखें मजेदार वीडियो

शनिवार को देवधर ट्रॉफी का फाइनल खेला गया। इस फाइनल मैच में अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में इंडिया C की टीम ने इंडिया B को हराकर देवधर ट्रॉफी पर कब्जा किया। लेकिन मैच के दौरान कुछ मजेदार घटा। दरअसल अजिंक्य रहाणे जब शतक के करीब थे और उन्हें शतक पूरा करने के लिए 3 रनों की जरुरत थी। तभी पारी के 36वें ओवर में शाहबाज नदीम की एक गेंद पर रहाणे ने मिड ऑन पर एक शॉट खेला और रन के लिए दौड़ लगा दी। लेकिन स्कोरर ने गलती से रहाणे का स्कोर 100 दिखा दिया। जिसके चलते रहाणे ने भी बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। लेकिन पेवेलियन में बैठे सुरेश रैना ने इशारों में रहाणे को बताया कि अभी उनके शतक के लिए 2 रनों की ओर जरुरत है और उन्हें बल्लेबाजी करने को कहा। रहाणे को जब इस बात का पता चला तो वह भी मुस्कुराकर रह गए।

इसके बाद स्कोरर को भी अपनी गलती का अहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधारी। लेकिन कुछ देर के लिए इसके चलते असमंजस की स्थिति जरुर बन गई। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर किया है। जिसे बड़ी संख्या में लोग देख चुके हैं। बता दें कि देवधर ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया सी ने अजिंक्य रहाणे के 144 और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के 114 रनों की मदद से रनों की मदद से निर्धारित 50 ओवरो में 352 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जिसके जवाब में इंडिया बी की टीम कप्तान श्रेयस अय्यर के शानदार शतक 148 रनों के बावजूद जीत हासिल करने में नाकामयाब रही। इंडिया बी के लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जिसका खामियाजा उसे देवधर ट्रॉफी गंवाकर चुकाना पड़ा।

What happened there? @ajinkyarahane88 felt he got to a 100, @ImRaina was quick to rectify there were 3 more runs to go pic.twitter.com/qi5RaMF8t8

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 27, 2018