VIDEO: ‘होम सीरीज’ खेलने भारत पहुंचे अफगानिस्तानी क्रिकेटर, इस अंदाज में किया डांस

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 15 मार्च यानि शुक्रवार को एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह टेस्ट मैच देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।टेस्ट मैच से पहले अन्य मैच के सफल आयोजन के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पार्टी का आयोजन किया गया था। इस दौरान अफगानिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा किए गए डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ईएसपीएन क्रिकेट इंफो के इस वीडियो में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों गजब का ग्रुप डांस किया है।

इस वीडियो में अफगानिस्तान के क्रिकेटरों ने अपने देश के पारंपरिक डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। इस ग्रुप परफॉर्मेन्स की शुरुआत अफगानी ऑलराउंडर गुलबदीन ने की इस दौरान उनका साथ T20 I के नंबर वन गेंदबाज राशिद खान ने भी उनका साथ खूब दिया। अफगानिस्तान की टीम द्वारा दी गई इस प्रस्तुति को मेहमान बनकर आई आयरलैंड की टीम ने खूब सराहना की और डांस के बाद आयरलैंड के खिलाड़ियों ने अफगानी खिलाड़ियों के लिए ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। दरअसल, यह भारत में आफगानिस्तान की होम सीरीज है। सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान में आयोजन नहीं हो सकता। इस वजह से अफगानिस्तान आयरलैंड की मेजबानी भारतीय मैदान पर कर रहा है।

Before the teams take the field in Dehradun tomorrow, the Afghans were on the dance floor entertaining their guests #AFGvIRE pic.twitter.com/fiI5YG5HcY

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 14, 2019