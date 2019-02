बल्लेबाज ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ टीम को दिलाई जीत, जानिए और कितनी बार हुआ है ऐसा

ओमान में चार देशों के बीच आयोजित ओमान क्वाड्रैंगुलर सीरीज 2019 का पांचवां मुकाबला आयरलैंड और नीदरलैंड के बीच खेला गया। इस मुलाबले में एंड्रयू बलबिरनी की आतिशी पारी की मदद से आयरलैंड ने नीदरलैंड को एक विकेट से हरा दिया। इस मैच में भले ही एंड्रयू बलबिरनी और केविन ओ ब्रायन ने शानदार पारी खेली हो लेकिन मैच का सारा क्रेडिट स्टुअर्ट पॉयंटर ले गए। दरअसल पॉयंटर ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर आयरलैंड को जीत दिलाई। टी20 क्रिकेट के इतिहास में ये दूसरी बार है जब किसी टीम को 1 गेंद पर 6 रन की दरकार हो और बल्लेबाज ने छक्का मारकर मैच जिता दिया हो। इस से पहले साल 2008 में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चन्द्रपॉल ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच जिता दिया था।

वैसे आखिरी गेंद पर सिक्स बहुत से खिलाड़ियों ने लगाया है लेकिन जब आखिरी गेंद पर 6 रन ही चाहिए हो और खिलाड़ी ने छक्का मार दिया हो ये दूसरी बार हुआ है। भारत के लिए निदहास ट्रॉफी में दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पर सिक्स लगाया था। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी गेंद पर भारत को 5 रनों की जरुरत थी। दिनेश कार्तिक ने सौम्या सरकार की आखिरी गेंद पर छक्का लगा ये ख़िताब भारत के नाम कर दिया था। 2010 में श्रीलंका के चामरा कपुगेदेरा ने भारत के खिलाफ आशीष नेहरा की आखिरी गेंद पर सिक्स लगाकर श्रीलंका को जीत दिलाई थी। वहीं साल 2012 में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने भारत के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आखिरी गेंद पर अशोक डिंडा को छक्का लगा मैच इंग्लैंड के पाले में पलटा दिया था।

Hitting a SIX when 6 runs needed on the last ball: (in International cricket)

Shivnarine Chanderpaul vs Sri Lanka, 2008 (ODI)

STUART POYNTER vs Netherlands, Today (T20I)#IREvNED

