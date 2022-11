VHT 2022: सौराष्ट्र ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत, समर्थ व्यास दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने; राजस्थान ने भी रचा इतिहास

Vijay Hazare Trophy 2022, Round-Up: समर्थ व्यास ने अपने लिस्ट ए करियर की 29वीं पारी में यह उपलब्धि अपने नाम की। वह विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने पांचवें बल्लेबाज हैं।

Vijay Hazare Trophy 2022 : विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में शिखर धवन की अगुआई वाली दिल्ली ने भी अपना मैच जीता। उनकी टीम का मैच भी कोलकाता में खेला गया। (सोर्स- ट्विटर/@ameypethkar9)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram