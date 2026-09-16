भारतीय क्रिकेट टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और इस सीरीज से बाहर हो गए थे। वरुण अब एशियन गेम्स 2026 के लिए चुनी गई भारतीय टीम से भी बाहर हो गए और उनकी जगह भारतीय टीम में 22 साल के यूपी के स्पिनर विप्रज निगम को टीम इंडिया में शामिल किया गया है।

वरुण चक्रवर्ती की जगह विप्रज निगम को मिला मौका

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि वरुण चक्रवर्ती अनिश्चित काल के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। वरुण के बाहर होने के बाद सेलेक्टर्स के पास विप्रज निगम और कुलदीप यादव के रूप में दो विकल्प मौजूद थे, लेकिन विप्रज को टीम में शामिल किया गया क्योंकि कुलदीप यादव इस महीने के आखिर में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलेंगे।

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले 22 साल के विप्रज निगम ने अब तक इस लीग में 19 मैच खेले हैं और 13 विकेट लिए हैं जबकि बल्लेबाजी में भी उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है और अपने आईपीएल करियर में लगभग 176 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। एशियाई खेलों में पुरुषों का क्रिकेट मुकाबला 14 सितंबर से शुरू होगा और भारत क्वार्टर फाइनल स्टेज से अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

लेग ब्रेक गेंदबाजी करने वाले विप्रज निगम को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में अब तक कुल 33 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 34 विकेट लिए हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 20 रन देकर 3 विकेट रहा है। विप्रज ने अब तक 6 फर्स्ट क्लास मैचों में 20 विकेट लिए हैं जबकि 21 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 26 विकेट हासिल किए हैं।

संजू ने तोड़ा यशस्वी का रिकॉर्ड, सूर्यकुमार नंबर 1; T20I में 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 50+ पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय

संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 200 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उन्होंने यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जबकि रोहित, तिलक, इशान समेत 5 बल्लेबाजों की बराबरी कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)