वैभव सूर्यवंशी क्या कमाल की बैटिंग आईपीएल 2026 में कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए जमकर रन बना रहे हैं। उन्होंने इस सीजन में बुमराह, जोस हेजवुड, भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों की भी खूब पिटाई की है, लेकिन इस लीग में कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनके बल्ले पर लगाम लगाने का कमाल किया है।
कई गेंदबाजों के खिलाफ वैभव का नहीं चला है बल्ला
वैभव का आईपीएल में ये दूसरा सीजन हैं और साल 2025 में वो राजस्थान के साथ जुड़े थे। इन दो सीजन में अब तक वैभव ने ज्यादातर गेंदबाजों को अपना निशाना बनाया है और उनकी गेंदों पर खूब रन बनाए हैं जिसमें भारतीय गेंदबाजों के साथ-साथ विदेशी बॉलर्स भी शामिल हैं, लेकिन आर अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबादा, राशिद खान जैसे गेंदबाजों के खिलाफ वो रन बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं।
करीम जनत के खिलाफ वैभव का है 500 का स्ट्राइक रेट
वैभव ने आईपीएल के पिछले दो सीजन में अब तक खेले मैचों में किन-किन गेंदबाजों के खिलाफ सबसे ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और किनके खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट काफी कम रहा है और उन्होंने संघर्ष किया है। वैभव ने इस लीग में करीम जनत के खिलाफ 500.00 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे तो वहीं उन्होंने इशांत शर्मा को भी अपना निशाना बनाया था और उनके खिलाफ 385.7 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। इसके अलावा वैभव ने नूर अहमद, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों के खिलाफ भी 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।
अश्विन, रबाडा, राशिद, कृष्णा के खिलाफ नहीं चला है वैभव का बल्ला
आईपीएल में कुछ बॉलर्स ऐसे ही हैं जो वैभव को बल्ले को रोक पाने में सफल रहे हैं। आईपीएल 2025 में वैभव ने अश्विन की 8 गेंदों का सामना किया था जिस पर उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 62.5 का था। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर भी वैभव का बल्ला नहीं चला है और उनकी 8 गेंदों पर उन्होंने 100.0 की स्ट्राइक रेट के साथ 8 रन ही बनाए हैं जबकि रबाडा की 8 गेंदों पर उनके बल्ले से सिर्फ 10 रन निकले हैं। राशिद खान की गेंदों पर भी वैभव खुलकर नहीं खेल पाते हैं और उनकी 10 गेंदों पर वैभव ने सिर्फ 13 रन बनाए हैं।
आईपीएल में वैभव का गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन (कम से कम 5 गेंदों का सामना करते हुए)
|गेंदबाज
|रन/बॉल
|स्ट्राइक रेट
|करीम जनत
|30/6
|500.0
|इशांत शर्मा
|27/7
|385.7
|नूर अहमद
|38/12
|316.7
|मैट हेनरी
|19/6
|316.7
|अभिनंदन सिंह
|15/5
|300.0
|रविंद्र जडेजा
|14/5
|280.0
|शार्दुल ठाकुर
|25/9
|277.8
|अर्शदीप सिंह
|16/6
|266.7
|मार्को यानसेन
|16/6
|266.7
|जसप्रीत बुमराह
|13/5
|260
बुमराह का इन गेंदबाजों के खिलाफ नहीं चला है बल्ला
|गेंदबाज
|रन/बॉल
|स्ट्राइक रेट
|आर अश्विन
|5/8
|62.5
|प्रसिद्ध कृष्णा
|8/8
|100.0
|कगिसो रबाडा
|10/8
|125.0
|राशिद खान
|13/10
|130
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