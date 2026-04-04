वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने आईपीएल का एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोनों की जोड़ी गेंदों के लिहाज से किन्हीं दो खिलाड़ियों के बीच सबसे तेज 500 रनों की पार्टनरशिप करने के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गई है। वैभव और यशस्वी की जोड़ी ने 248 गेंद पर 500 रनों की पार्टनरशिप का आंकड़ा पार किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड गौतम गंभीर और विरेंद्र सहवाग के नाम था।

गंभीर और सहवाग की जोड़ी ने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए 309 गेंद पर 500 रनों की पार्टनरशिप पूरी की थी। अब वैभव और यशस्वी ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोनों खिलाड़ियों के बीच अभी तक कुल 284 गेंद पर 567 रन की साझेदारी हो चुकी है। इसमें एक शतकीय साझेदारी भी शामिल है। दोनों के बीच सर्वोच्च 166 रन की साझेदारी आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुई थी।

पिछली 9 पारियों में जोड़े 567 रन

आईपीएल की पिछली 9 पारियों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने 567 रन जोड़े हैं। दोनों के बीच इस दौरान 5 अर्धशतकीय और एक शतकीय साझेदारी हुई है। यानी सिर्फ 3 ऐसी पारी हैं अभी तक जिसमें यह जोड़ी पचास रन तक नहीं पहुंची। दोनों के बीच पिछली 9 पारियों में 85, 52, 166, 1, 5, 76, 37, 75 और आज 70 रन की साझेदारी की।

वैभव-यशस्वी का थर्ड बेस्ट स्ट्राइक रेट

आईपीएल में अभी तक 113 कुल ऐसी जोड़ियां हुईं हैं जिन्होंने 500 या उससे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप आपस में की। उस दौरान सिर्फ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा (12.57), फिल साल्ट और सुनील नरेन (12.46) की जोड़ी का स्ट्राइक रेट ही उनसे ज्यादा रहा है। यशस्वी और वैभव ने 12.02 के स्ट्राइक रेट से 500 रनों का आंकड़ा पार किया।

गुजरात के खिलाफ वैभव नहीं खेल पाए लंबी पारी

वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 17 गेंद पर 52 रन बनाए थे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ वह 18 गेंद पर 31 रन ही बना पाए। यशस्वी जायसवाल ने इस पारी में अर्धशतक जड़ा। दोनों की जोड़ी ने इस पारी में 38 गेंद पर 70 रन जोड़े और राजस्थान रॉयल्स को एक बार फिर से ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई।

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