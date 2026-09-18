भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का समापन हो चुका है और इस सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को 3-0 से जीत मिली। इस सीरीज में भारतीय टीम के स्टार युवा ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। भारतीय टीम मैनेजमेंट का ये फैसला कितना सही था या फिर कितना गलत इस पर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज विवेक राजदान ने जनसत्ता डॉट कॉम से बात करते हुए इस मामले पर अपने विचार रखे।

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और पहले तीन मैचों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने अच्छी बैटिंग की और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, लेकिन इससे बाद अफगानिस्तान की मेजबानी में खेले गए तीन मैचों की टी20 सीरीज में वो टीम में तो थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विवेक राजदान ने जनसत्ता डॉट कॉम से बात की और वैभव के खेलने पर साथ ही तिलक वर्मा के उप-कप्तान बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

माना जा रहा था कि वैभव को कम से कम तीसरे मैच में मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या ये सही फैसला है?

इस सवाल का जवाब देते हुए विवेक राजदान ने खुलकर कहा कि टीम मैनेजमेंट का ये फैसला बिल्कुल ही सही है। जब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जो कि आपके मुख्य ओपनर हैं और दोनों अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे में आप किसी को बिठाकर वैभव को कैसे खिला सकते हैं। अगर इनमें से किसी का प्रदर्शन खराब होता तो एक बार को वैभव को मौका देने पर विचार किया जा सकता था, लेकिन दोनों ने खुद को साबित किया है। वैभव को फिलहाल मौका नहीं देना टीम मैनेजमेंट का बिल्कुल सही फैसला है।

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद वैभव को मौका नहीं मिला क्या वो इससे डिमोटिवेट नहीं होंगे?

देखिए जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो फिर इन सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं। खिलाड़ी इस स्तर पर व्यक्तिगत प्रदर्शन से आगे टीम की जीत को रखते हैं। अगर वैभव को मौका नहीं मिला है तो उन्हें इसके बारे में पता होगा कि कौन खेलेगा और कौन नहीं। वैभव की उम्र अभी काफी कम है और उनके पास आने वाले समय में मौकों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी और टीम मैनेजमेंट से उनकी बात होती होगी तो उनके डिमोटिवेट होने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे अभी वैभव को इंतजार करना होगा क्योंकि संजू और अभिषेक दोनों शानदार बैटिंग कर रहे हैं।

इशान को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में नंबर 3 पर नहीं भेजा गया। यहां एक मौका था कि इशान को आराम देकर आप वैभव को मौका दे सकते थे, क्या ऐसा संभव था?

इशान काफी क्रिकेट खेलकर आए हैं (दलीप ट्रॉफी 2026) और वो अच्छी लय में हैं। तिलक वर्मा को तीसरे मैच में तीसरे नंबर पर इसलिए भेजा गया कि उन्हें एशियन गेम्स 2026 से पहले मैच प्रैक्टिस मिल जाए। भारतीय टीम आगे की तैयारी कर रही है और वो अपनी बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा फेर बदल के मूड में दिख नहीं रहे हैं। इशान किशन ऐसे बैटर हैं जिन्हें आप ऊपर या फिर नीचे कहीं भी खिला सकते हैं और वो हर जगह रन बनाने की काबिलियत रखते हैं।

तिलक वर्मा टीम के उप-कप्तान हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं दिखती क्या उन्हें उप-कप्तान बनाना सही फैसला है?

ये सही है कि तिलक वर्मा के स्ट्राइक रेट पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सवाल उठते रहे हैं और वो उतना तेज नहीं खेल पाते, लेकिन मध्यक्रम में वो जरूरत के मुताबिक खेलते हैं। हालांकि कौन कप्तान बनेगा या फिर कौन उप-कप्तान बनेगा इसका फैसला तो सेलेक्टर्स करते हैं। वैसे भी भारतीय टी20 टीम के उप-कप्तान बदलते रहते हैं और कौन कितने दिन इस पद पर बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।

विराट कोहली नंबर 1, सचिन टॉप-5 से बाहर; एक दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष-6 बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 28359 रन बनाए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा रन उन्होंने 2010 के दशक में बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)