दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा के बीच मैदान पर हुई हल्की-फुल्की नोकझोंक का दिलचस्प वीडियो सामने आया है। मैच के दौरान जब अंपायर ने वैभव सूर्यवंशी से कुछ बात की तो 15 साल के इस बल्लेबाज ने पहली पारी की एक घटना याद दिलाई।

वैभव सूर्यवंशी ने तिलक वर्मा की स्लेजिंग का मजेदार अंदाज में जवाब दिया। दरअसल, अंपायर जब वैभव सूर्यवंशी से कुछ देर बात कर रहे थे तभी उन्होंने पहले दिन की घटना का जिक्र किया। उस समय वह तिलक वर्मा की स्लेजिंग का सामना कर रहे थे।

अंपायर से बातचीत के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने उसी घटना को याद करते हुए कहा, ‘‘सर, पहली पारी में तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था।’’ खास बात यह रही कि अंत में वैभव सूर्यवंशी की टीम ईस्ट जोन ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी अपने नाम की।

बता दें, चेपक की सपाट पिच पर साउथ जोन का रक्षात्मक गेंदबाजी दृष्टिकोण आलोचना हो रही थी, तभी ईस्ट जोन की पहली पारी के दौरान तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला और वैभव सूर्यवंशी को स्लेज किया।

क्या यार ये वाइस-कैप्टन: तिलक वर्मा

तिलक वर्मा को स्टंप माइक पर यह कहते हुए सुना गया, ‘‘क्या यार ये वाइस-कैप्टन?’’ इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने चौथे दिन इसका बदला लिया। दिलचस्प यह है कि इंडिया ए और इंडिया के लिए खेलते हुए दोनों ने एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर किया था।

यदि दलीप ट्रॉफी फाइनल की बात करें तो ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कप्तान इशान किशन के दोहरे शतक की मदद से टीम ने इतना बड़ा स्कोर बनाया। इसके जवाब में साउथ जोन की टीम पहली पारी में 325 रन पर ऑलआउट हो गई।

इस तरह ईस्ट जोन को पहली पारी में बड़ी बढ़त मिली और इसी के आधार पर उसने खिताब जीता। इस नतीजे के साथ साउथ जोन की लगातार दूसरी बार दलीप ट्रॉफी जीतने की कोशिश नाकाम हो गई। ईस्ट जोन ने 2012/13 के बाद पहली बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की।

ईस्ट जोन ने तीसरी बार जीती दलीप ट्रॉफी

दलीप ट्रॉफी में यह उसका तीसरा खिताब है। साउथ जोन की हार के बाद तिलक वर्मा ने माना कि उनकी टीम को ईस्ट जोन ने पूरी तरह पछाड़ दिया।तिलक वर्मा ने कहा कि पहली पारी में 700 से ज्यादा रन देना ही मुकाबले का नतीजा लगभग तय कर गया था।

तिलक वर्मा ने कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो यह हमारे लिए निराशाजनक है, लेकिन इस मैच से काफी कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद है कि हम और मजबूत होकर वापसी करेंगे।” तिलक वर्मा ने पहले दिन के प्रदर्शन को लेकर भी अपनी टीम की कमियों को स्वीकार किया।

तिलक वर्मा के मुताबिक, पहले दिन उनकी टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन ईस्ट जोन के 700 रन बनाने के बाद मैच उनके हाथ से निकल गया। तिलक वर्मा ने कहा, ‘‘अगर आपने देखा हो तो ईमानदारी से कहूं तो पहले दिन हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन जब 700 रन बनाए तो उन्होंने मैच अपने नाम कर लिया। हर कोई जानता है कि 700 रन का पीछा करना थोड़ा मुश्किल होता है।’’

तिलक ने ईस्ट जोन के बल्लेबाजों को दिया श्रेय

तिलक वर्मा ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में ईस्ट जोन के बल्लेबाजों को भी श्रेय दिया। तिलक वर्मा ने कहा कि उनकी बल्लेबाजी शानदार रही। साथ ही उन्होंने माना कि मैच के कुछ चरण ऐसे थे, जहां साउथ जोन बेहतर प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही। तिलक वर्मा ने साउथ जोन की एकमात्र पारी में 99 रन बनाए।