आईपीएल 2026 को शुरू हुए एक हफ्ता तकरीबन हो चुका है। सीजन के 6 मैच पूरे होने के बाद सभी टीमें अपना एक-एक मैच भी खेल चुकी हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर ने 2-2 मैच खेले। इसके बाद भारत के दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने टीम ऑफ द वीक चुनी है। उनकी इस खास टीम में बतौर ओपनर वैभव सूर्यवंशी और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा की जोड़ी नजर आ रही है।

वहीं हर्षा ने नंबर 3 के लिए इशान किशन को चुना है। उनकी इस प्लेइंग 12 में विराट कोहली को जगह नहीं मिली है। साथ ही जसप्रीत बुमराह को भी उन्होंने नहीं शामिल किया है। स्पिनर के तौर उन्होंने युजवेंद्र चहल को जगह दी है। हर्षा भोगले की इस टीम में कुल 9 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है। युवा अंगकृष रघुवंशी, अनिकेत वर्मा के साथ-साथ रिंकू सिंह, शार्दुल ठाकुर भी इस टीम का हिस्सा हैं।

हर्षा भोगले ने क्रिकबज के साथ बात करते हुए इस हफ्ते सभी टीमों के मैच के बाद विश्लेषण किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अपनी टीम ऑफ द वीक में पहले व दूसरे मैच में प्रदर्शन के बाद जज किया। उन्होंने इस हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी कूपर कोनोली को चुना है। इस टीम की प्लेइंग 11 में उन्होंने मार्को यानसेन और जैकब डफी के रूप में सिर्फ दो विदेशी प्लेयर चुने।

हर्षा भोगले द्वारा चुनी गई टीम ऑफ द वीक

वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा, इशान किशन, अंगकृष रघुवंशी, रिंकू सिंह, अनिकेत वर्मा, मार्को यानसेन, शार्दुल ठाकुर, जैकब डफी, मोहसिन खान, युजवेंद्र चहल। इम्पैक्ट सब- कूपर कोनोली

पहले हफ्ते खेले गए 6 मैचों के नतीजे

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