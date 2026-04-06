आईपीएल 2026 के 11वें मैच में आरसीबी के ऑलराउंडर टिम डेविड ने सीएसके के गेंदबाज जेमी ओवर्टन के एक ओवर में 30 रन ठोक गिए। डेविड ऐसे पहले बैटर नहीं हैं जिन्होंने आईपीएल के एक ओवर में 30 रन ठोके हैं बल्कि उनसे पहले अन्य कई बैटर भी ऐसा कमाल कर चुके हैं। यही नहीं कई ऐसे भी बैटर हैं जिन्होंने इस लीग में एक ओवर में इससे भी ज्यादा रन बनाए हैं और इस लिस्ट में क्रिस गेल और रविंद्र जडेजा पहले स्थान पर मौजूद हैं।

जडेजा-गेल पहले नंबर पर

आईपीएल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल पहले नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2011 में एक ओवर में 36 रन बनाए थे तो वहीं रविंद्र जडेजा भी उनके साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2021 में एक ओवर में कुल 36 रन बनाए थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पैट कमिंस हैं जो थोड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि वो एक तेज गेंदबाज हैं। हालांकि कमिंस ने साल 2022 में एक ओवर में 34 रन बनाए थे।

इस सूची में तीसरे नंबर पर सुरेश रैना के साथ रोमारियो शेफर्ड मौजूद हैं। रैना ने साल 2014 में एक ओवर में 32 रन बनाए थे जबकि रोमारियों ने ऐसा कमाल दो बार किया था। शेफर्ड ने साल 2024 और फिर साल 2025 में एक ओवर में 32-32 रन बनाने का कमाल किया था और वो रैना के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर काबिज हो गए। वहीं चौथे नंबर पर इस लिस्ट में एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 बल्लेबाज मौजूद हैं।

वैभव समेत 13 बैटर्स संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर

आईपीएल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से जो 13 बैटर्स चौथे नंबर पर हैं उनमें वीरेंद्र सहवाग, शॉन मार्श, क्रिस गेल, विराट कोहली, राहुल तेवतिया, पैट कमिंस, रिंकू सिंह, जैक फ्रेजर मैकगर्क, ऋषभ पंत, रियान पराग, डेवाल्ड ब्रेविस, वैभव सूर्यवंशी और टिम डेविड मौजूद हैं। वैभव सूर्यवंशी और टिम डेविड ने साल 2026 में यानी आईपीएल के इसी सीजन में 30-30 बनाकर इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। वैसे चौथे नंबर पर मौजूद सभी 13 बैटर्स आईपीएल में एक ओवर में 30-30 रन बना चुके हैं।

आईपीएल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-4 बैटर्स

36 रन- क्रिस गेल (vs परमेश्वरन, 2011)

36 रन- रवींद्र जड़ेजा (vs हर्षल पटेल, 2021)

34 रन- पैट कमिंस (vs डी सैम्स, 2022)

32 रन- सुरेश रैना (vs पी अवाना, 2014)

32 रन- आर शेफर्ड (vs एनरिच नॉर्खिया, 2024)

32 रन- आर शेफर्ड (vs खलील अहमद, 2025)

30 रन- वीरेंद्र सहवाग (vs एंड्रयू साइमंड्स, 2008)

30 रन- शॉन मार्श (vs वान डेर वाथ, 2011)

30 रन- क्रिस गेल (vs राहुल शर्मा, 2012)

30 रन- विराट कोहली (vs एस कौशिक, 2016)

30 रन- राहुल तेवतिया (vs कॉटरेल, 2020)

30 रन- पैट कमिंस (vs सैम करन, 2021)

30 रन- रिंकू सिंह (vs यश दयाल, 2023)

30 रन- जैक फ्रेजर मैकगर्क (vs वाशिंगटन सुंदर, 2024)

30 रन- ऋषभ पंत (vs मोहित शर्मा, 2024)

30 रन- रियान पराग (vs मोईन अली, 2025)

30 रन- डेवाल्ड ब्रेविस (vs वी अरोड़ा, 2025)

30 रन- वैभव सूर्यवंशी (vs करीम जनत, 2025)

30 रन- टिम डेविड (vs जेमी ओवर्टन, 2026)

सरफराज का पावरप्ले में कमाल; रोहित, रैना समेत 8 खिलाड़ियों की कर ली बराबरी, वैभव 4 खिलाड़ियों के साथ नंबर 1

सरफराज खान ने आरसीबी के खिलाफ जमकर संघर्ष किया, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि सरफराज ने पावरप्ले के दौरान खास कमाल किया और रोहित, रहाणे, रैना जैसे दिग्गजों की बराबरी जरूर कर ली। (खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)