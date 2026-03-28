भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के स्टार युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपने खेल और प्रदर्शन की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। आईपीएल 2026 में एक बार फिर से उन पर निगाहें रहने वाली है कि वो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। आईपीएल में वैभव को पहली बार राजस्थान ने अपनी टीम में खरीदा था और उन्हें खेलने का मौका दिया। अब वैभव के बारे में अब राजस्थान रॉयल्स के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ज़ुबिन बरोचा ने बड़ा खुलासा किया।

साल 2025 की मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई थी और उन्हें 1.10 करोड़ में खरीदा था। अब वैभव 15 साल के हो चुके हैं और इसके बाद जुबिन ने खुलासा किया कि उन्होंने फ्रेंचाइजी मालिकों से आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में इस युवा खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपये अलग से रखने को कहा था। जुबिन ने बताया कि आखिर उन्होंने राजस्थान फ्रेंचाइजी से ऐसा करने को क्यों कहा था।

वैभव ने पहली ही गेंद पर लगाया था छक्का

जुबिन ने एक कहानी शेयर करते हुए बताया कि 13 साल के वैभव सूर्यवंशी महाराष्ट्र के तलेगांव में स्थित रॉयल्स की अकादमी में ट्रायल्स के लिए आए थे। इसके बाद जुबिन ने वैभव की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने गेंद कर्नाटक के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को थमा दी। जुबिन सोच रहे थे कि बाएं हाथ का ये खिलाड़ी जब स्ट्राइक पर आएगा तो गेंद शायद बाहर की ओर निकलेगी और उसे मात दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

वैभव को जो पहली गेंद फेंकी गई थी उस पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को जोरदार शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया। इसके बाद जुबिन हैरान रह गए। जुबीन ने कहा कि मैं सोच रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूं और मैं तो इस पर यकीन भी नहीं कर पा रहा हूं। जुबिन ने आगे कहा कि वैभव ने जिस तरह से पहली गेंद को हिट किया उसके बाद मुझे यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की याद आ गई। इन दोनों ने भी ट्रायल के दौरान पहली ही गेंद पर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया था।

जुबिन ने वैभव को फिर से परखने का फैसला किया और उनके खिलाफ साइडआर्म गेंदबाजों को उतारा जो 150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते थे। जुबिन ने वैभव को इस खतरे के बारे में भी आगाह किया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। ट्रायल्स खत्म होने के बाद, मैंने सबको भेज दिया। मैं दूसरों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने वैभव को अकेले वापस बुलाया। हमारे पास कुछ साइडआर्म गेंदबाज थे जो गेंद की रफ्तार 157-158 तक ले जा सकते थे। उनमें से एक की लंबाई लगभग 6 फुट 4 इंच थी।

जुबिन ने आगे कहा कि मैंने बॉलर को नई गेंद दी और उससे कहा कि वैभव पर जोरदार हमला करो। वहीं मैंने वैभव से कहा कि ये गेंदबाज बहुत तेज गेंदबाजी करेंगे। उसने बस इतना कहा कि हां सर, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत की कुछ गेंदें उसने छोड़ दी, लेकिन उसका गेंद छोड़ना भी सबसे अलग था। जिस तरह से वह गेंदें छोड़ रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो गेंद में कोई गति ही नहीं हो।

विकेटकीपर 30 गज पीछे खड़ा था और वह कितनी आसानी से गेंदें छोड़ रहा था, लेकिन इससे यह पक्का हो गया कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज अपने खास टैलेंट के दम पर बड़े लीग्स में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं उसने उनके कुछ गेंदों पर छक्के भी लगाए। इसके बाद मुझे अहसास हो गया कि ये बैटर खास है।

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