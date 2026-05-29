वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और हर बीतते मैच के साथ रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं ऐसे में उन्हें रिकॉर्ड मशीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैभव आईपीएल 2026 में तहलका मचा रहे हैं और वो आईपीएल के एक सीजन में सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ चुके हैं। इस सीजन के एलिमिनेटर मैच में खेली अपनी 97 रन की पारी के दौरान ही उन्होंने जोस बटलर का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था।

सिर्फ बाउंड्रीज से एक सीजन में सबसे ज्यादा रन अब वैभव के नाम

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मैच तक कुल 680 रन बना लिए थे जिसमें से उन्होंने 610 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए ही जुटाए हैं। वैभव अब इस लीग के एक सीजन में सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आ चुके हैं। वैभव ने जोस बटलर का रिकॉर्ड तोड़ा था जिन्होंने साल 2022 में 602 रन सिर्फ बाउंड्रीज से बनाए थे। विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने साल 2016 में बाउंड्रीज के जरिए 560 रन बनाने का कमाल किया था।

आईपीएल के एक सीजन में बाउंड्रीज के जरिए सबसे ज्यादा रन बनान वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर शुभमन गिल हैं जिन्होंने साल 2023 में 538 रन बाउंड्रीज से बनाए थे जबकि क्रिस गेल ने साल 2012 में 538 रन भी बाउंड्रीज के जरिए ही बनाए थे तो वहीं डेविड वॉर्नर ने भी साल 2012 में इतने ही रन बाउंड्रीज से बनाए थे। यानी चौथे नंबर पर गिल के साथ गेल और वॉर्नर भी मौजूद हैं। क्रिस गेल इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर भी हैं जिन्होंने साल 2013 में 534 रन चौके-छक्के यानी बाउंड्रीज से बनाए थे जबकि लिस्ट में छठे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2025 में 504 रन बाउंड्रीज से बनाए थे।

आईपीएल के एक सीजन में बाउंड्रीज से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर (टोटल रन)

610 रन – वैभव सूर्यवंशी 2026 में (680) (खबर लिखे जाने तक)

602 रन – जोस बटलर 2022 में (863)

560 रन – विराट कोहली 2016 में (973)

538 रन – शुभमन गिल 2023 में (890)

538 रन – क्रिस गेल 2012 में (733)

538 रन – डेविड वॉर्नर 2016 में (848)

534 रन – क्रिस गेल 2013 में (708)

504 रन – सूर्यकुमार यादव 2025 में (717)