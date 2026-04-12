राजस्थान रॉयल्स के युवा बैटर वैभव के खेल में दिन-ब-दिन निखार आता जा रहा है और वो अपने हर मैच के साथ ज्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं। वैभव क्रीज पर आक्रामक और धैर्यशील दोनों की नजर आते हैं। वो कमजोर गेंद को हिट करते हैं तो वहीं जिस गेंद को सम्मान देना होता है उसे वो सम्मान देते हैं। वैभव इस लीग में अब तक कुल 11 मैच खेल चुके हैं, लेकिन इन मैचों की 11 पारियों में वो सबसे ज्यादा बाउंड्रीज (छक्के व चौके मिलाकर) लगाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं।

वैभव निकल चुके हैं गौतम गंभीर से आगे

वैभव ने इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक खेले 11 मैचों की 11 पारियों में कुल 78 बाउंड्रीज लगाए हैं जिसमें 36 चौके और 42 छक्के शामिल हैं। अब इस लीग में 11 पारियों के बाद सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने के मामले में वो पहले स्थान पर आ चुके हैं और ये खास उपलब्धि उन्होंने इस सीजन में आरसीबी के खिलाफ खेले मैचों के दौरान ही हासिल कर लिया था जब उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 7 छक्के और 8 चौके लगाए थे। वैभव ने इस मामले में गौतम गंभीर को पीछे छोड़ा था।

आईपीएल में 11 पारियों के बाद सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने के मामले में गंभीर इससे पहले टॉप पर थे, लेकिन वैभव अब इस पोजिशन को हासिल कर चुके हैं। गंभीर ने इस लीग की 11 पारियों के बाद कुल 66 बाउंड्रीज लगाए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बैटर आयुष म्हात्रे हैं जिन्होंने 11 पारियों के बाद कुल 60 बाउंड्रीज लगाए हैं जबकि चौथे नंबर पर पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्या हैं जिन्होंने इतनी पारियों में कुल 59 बाउंड्रीज लगाए थे।

आईपीएल की 11 पारियों के बाद सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाजों में पॉल वालथाटी 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने कुल 57 बाउंड्रीज लगाए थे जबकि रोहित शर्मा और राहुल त्रिपाठी दोनों संयुक्त रूप से इस मामले में छठे स्थान पर मौजूद हैं। रोहित ने इस लीग की 11 पारियों के बाद कुल 55 बाउंड्रीज लगाए थे जबकि राहुल त्रिपाठी ने भी इतने ही बाउंड्रीज 11 पारियों के बाद लगाए थे।

11 पारियों के बाद सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले टॉप-6 भारतीय

78: वैभव सूर्यवंशी

66: गौतम गंभीर

60: आयुष म्हात्रे

59: प्रियांश आर्य

57: पॉल वल्थाटी

55: रोहित शर्मा

55: राहुल त्रिपाठी

संजू ने लगाया IPL 2026 का पहला शतक; टी20 में पूरे किए 400 छक्के, रोहित-कोहली-सूर्यकुमार की खास लिस्ट में हुए शामिल

संजू सैमसन ने दिल्ली के खिलाफ शतकीय पारी खेली और आईपीएल 2026 में शतक लगाने वाले पहले बैटर बने। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 400 टी20 छक्के लगाने का भी कमाल किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)