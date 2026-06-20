तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया ए टीम वनडे ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के फाइनल में श्रीलंका ए टीम के खिलाफ रविवार यानी 21 जून को मैदान पर उतरेगी। भारत के पास जहां चैंपियन बनने का मौका है तो वहीं मेजबान टीम भी तगड़ी दावेदार है। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले इस फाइनल मुकाबले से पहले आइए जानते हैं कि इस ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर कौन-कौन रहे।

ट्राई सीरीज के सभी लीग मैचों के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ अब दूसरे नंबर पर खिसक गे हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी अब 10वें नंबर पर आ चुके हैं। ऋतुराज ने अब तक खेले 4 मैचों में 234 रन बनाए हैं जबकि वैभव ने अब तक खेले 4 मैचों में 117 रन बनाए हैं। 4 लीग मैचों में 2 शतक लगा चुके अविष्का फर्नान्डों अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर 285 रन के साथ आ गए।

लीग मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा 4 मैचों में 208 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं जबकि सूर्यांश शेडगे ने अब तक 4 मैचों में 145 रन बनाकर 8वें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सधीरा समाराविक्रमा हैं जिन्होंने 4 लीग मैचों में 213 रन बना चुके हैं।

ट्राई सीरीज फाइनल से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के अविष्का फर्नांन्डो 4 4 285 95 114.46 39 4 ऋतुराज गायकवाड़ 4 4 234 58.5 87.64 16 3 सधीरा सामाराविक्रमा 4 4 213 71 86.59 18 0 तिलक वर्मा 4 4 208 52 75.09 15 1 निरोशन डिकवेला 4 4 199 49.75 131.79 33 1 बाहिर शाह 4 4 187 62.33 97.4 18 1 हसन ईसाखिल 4 4 168 42 102.44 20 4 सूर्यांश शेडगे 4 4 145 48.33 125 6 6 इमरान मीर 4 4 128 42.67 98.46 12 2 वैभव सूर्यवंशी 4 4 117 29.25 153.95 19 3

रोहित हैं सचिन से आगे, धोनी नहीं कोहली नंबर 1; इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 भारतीय कप्तान

भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में धोनी से आगे कोहली हैं जबकि इस लिस्ट में रोहित और सचिन इस स्थान पर हैं। गिल 11वें नंबर पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)