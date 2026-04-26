इंडियन प्रीमियर लीग अपने पीक पर है और मैच दर मैच इसका रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। इस लीग में अब 264 जितना बड़ा स्कोर भी सेफ नहीं है और बल्लेबाज खुलकर शॉट्स लगाते नजर आते हैं। इस लीग में ऐसे कई बल्लेबाज हैं जो बेखौफ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिलहाल बाजी तो वैभव ने मार रखी है जिन्होंने सभी गेंदबाजों को परेशान किया हुआ है और विरोधी टीम के लिए सबसे बड़े खौफ हैं।

वैभव ने 8 मैचों में लगाए हैं 32 छक्के

वैभव ने इस लीग के 36वें मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ गजब की पारी खेली और इस दौरान 36 गेंदों पर शतक लगाते हुए 12 छक्के भी जड़े। वैभव का सफर अभी जारी है और आगे वो और भी छक्के लगाते नजर आएंगे, लेकिन इस सीजन के 36 मैच समाप्त होने के बाद बात अगर सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले टॉप-5 बैटर की हो तो वैभव फिलहाल तो पहले आगे हैं यानी टॉप पर हैं। वैभव ने इस लीग में अब तक खेले 8 मैचों में 32 छक्के लगाए हैं और इससे साफ तौर पर पता चलता है कि वो बड़े शॉट्स पर कितना विश्वास करते हैं।

आईपीएल 2026 के 36 मुकाबलों तक सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 8 मैचों में 28 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पंजाब के तूफानी ओपनर प्रियांश आर्या हैं जिन्होंने 6 मैचों में 25 छक्के जड़े हैं। चौथे स्थान की बात करें तो इस नंबर पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार हैं जिन्होंने अब तक खेले 7 मैचों में 23 छक्के लगाए हैं जबकि पांचवें नंबर पर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर 7 मैचों में 21 छक्के लगाकर मौजूद हैं।

आईपीएल 2026 के 36 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

बल्लेबाज मैच पारी रन छक्के वैभव सूर्यवंशी 8 8 357 32 अभिषेक शर्मा 8 8 380 28 प्रियांश आर्या 6 6 254 25 रजत पाटीदार 7 7 238 23 श्रेयस अय्यर 7 6 279 21

वैभव ने बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड, हैदराबाद के खिलाफ खेली शतकीय पारी के दौरान गेल, रैना, हेड को एक साथ पीछे छोड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद के खिलाफ शतकीय पारी खेली और 3 बड़े रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 12 छक्के लगाने के बाद अभिषेक शर्मा की भी बराबरी की। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)