आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। इस मैच में सबसे ज्यादा नजर राजस्थान के युवा बैटर वैभव के प्रदर्शन पर रहने वाला है जो गजब की लय में हैं। हालांकि इस मैच के पहले वैभव ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 4 रन की पारी खेली थी, लेकिन इस अहम मैच में वैभव की कोशिश होगी कि वो अपनी टीम के लिए जोरदार बैटिंग करें और टीम को जीत दिलाने की कोशिश करें।

हैदराबाद के खिलाफ वैभव की नजर आईपीएल में एक बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम करने की जरूर होगी। वैभव अभी इस लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन वो पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं। वैभव को इसके लिए 7 छक्के लगाने की जरूरत है जो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। वैभव अगर इस मैच में 7 छक्के लगा देते हैं तो वो क्रिस गेल के महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे जो उन्होंने 14 साल पहले बनाया था।

वैभव हैं क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल इस वक्त पहले नंबर पर हैं। गेल ने साल 2012 में आरसीबी के लिए खेलते हुए कुल 59 छक्के लगाए थे, लेकिन वैभव ने आईपीएल के इस सीजन में 53 छक्के लगा चुके हैं। वो 7 छक्के लगाते ही गेल से आगे निकल जाएंगे और इस सूची में पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। वैभव अगर हैदराबाद के खिलाफ बड़ी पारी खेल जाते हैं तो वो कमाल जरूर कर लेंगे।

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

प्लेयर टीम छक्के सीजन क्रिस गेल आरसीबी 59 2012 वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स 53 2026 आंद्रे रसेल केकेआर 52 2019 क्रिस गेल आरसीबी 51 2013 जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स 45 2022

वैभव का आईपीएल 2026 में एलिमिनेटर मैच से पहले प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में वैभव का बल्ला लगातार चल रहा है और वो एलिमिनेटर मैच से पहले तक अपनी टीम राजस्थान के लिए इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हैं। वैभव ने ज्यादातर मैचों में अच्छी बैटिंग की है और अब तक खेले 14 मैचों में उन्होंने 583 रन बनाए हैं। इन मैचो में उनका औसत 41.64 का रहा है जबकि उनका स्ट्राइक रेट 232.27 का रहा है जो सबसे ज्यादा है। इन मैचों में वैभव ने एक शानदार शतकीय पारी भी खेली है। इन मैचों में वो 50 चौके व 53 छक्के भी लगा चुके हैं।

ऋतुराज-रहाणे ओपनर; सूर्यकुमार, पंत, बुमराह भी शामिल; लीग स्टेज के बाद IPL 2026 की सबसे खराब प्लेइंग 11

आईपीएल 2026 में कई ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने अपनी प्रतिभा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और अच्छा करने के लिए 70 मैचों के दौरान जूझते नजर आए। अब इस सीजन के लीग स्टेज के बाद सबसे खराब प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को जगह दी गई। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)