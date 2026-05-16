आईपीएल 2026 के बीच सीएसके व भारत के पूर्व गेंदबाज मोहित शर्मा ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, संजू सैमसन और प्रियांश आर्या में कौन बेस्ट बल्लेबाज हैं और उन्होंने इसका कारण भी बताया। यही नहीं उन्होंने इसके अलावा उन्होंने आईपीएल बेस्ट कैप्टन साथ ही बेस्ट गेंदबाज का नाम भी बताया।

संजू सैमसन हैं बेस्ट बैटर

मोहित शर्मा से क्रिकबज के एक शो में पूछा गया कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, संजू सैमसन और प्रियांश आर्या में कौन बेस्ट बल्लेबाज हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन सबमें संजू सैमसन बेस्ट बैटर हैं। मोहित ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आप रन बनाने में कितने निरंतर हैं साथ ही आप अपनी टीम को अपनी पारी से कितना जीत की दहलीज पर लेकर जाते हैं और संजू इस चीज को बखूबी निभाते हैं।

श्रेयस अय्यर हैं बेस्ट कप्तान

मोहित से फिर पूछा गया कि श्रेयस अय्यर, पैट कमिंस, रजत पाटीदार, रियान पराग और शुभमन गिल में कौन बेस्ट कैप्टन हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने श्रेयस अय्यर का नाम लिया और कहा कि उनका बतौर कप्तान जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है वो शानदार है। इसके बाद उनके पूछा गया कि आपकी नजर में साबिक हसन, प्रिंस यादव, मोहम्मद सिराज, जोफ्रा आर्चर और अंशुल कंबोज में कौन बेस्ट बॉलर है तो इसके लिए उन्होंने अंशुल कंबोज का नाम लिया और कहा कि इसमें प्रिंस यादव भी हैं, लेकिन पहले नंबर पर अंशुल ही हैं।

नितिश कुमार रेड्डी हैं बेल्ट ऑलराउंडर

मोहित ने इसके बाद बेस्ट स्पिनर का भी नाम बताया। उनसे पूछा गया कि वरुण चक्रवर्ती, क्रुणाल पंड्या, नूर अहमद, रवि बिश्नोई और अल्लाह गजनफर में कौन बेस्ट है तो उन्होंने इन पांचों में नूर अहदम को बेस्ट स्पिनर चुना। उन्होंने कहा कि नूर के पास जिस तरह के वैरिएशंस हैं और अगर उन्होंने टप्पा पकड़ लिया तो उनको खेलना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि रविंद्र जडेजा, मार्कस स्टोइनिस, शिवम दुबे, जेसन होल्डर और नितिश कुमार रेड्डी में कौन बेस्ट ऑलराउंडर है। इसके लिए मोहित ने नितिश रेड्डी का नाम लिया और कहा कि पिछले साल के मुकाबले उनका खेल इस बार ज्यादा बेहतर है।

वैभव-प्रियांश ओपनर, तिलक वर्मा नंबर 3; श्रीलंका-अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए की बेस्ट प्लेइंग 11

तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया ए टीम श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज खेलेगी। इस टूर्नामेंट के लिए इंडिया ए की बेस्ट प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह की हो सकती है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)