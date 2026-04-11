वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 16वें मैच में आरसीबी के खिलाफ अपनी पारी के बाद एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए उम्र महज एक नंबर है और वो गेंदबाज नहीं गेंद को खेलते हैं। बेहद प्रतिभाशाली वैभव की इस पारी के बाद सहवाग ने उन्हें टी20 प्रारूप का सबसे खतरनाक बल्लेबाज करार दिया।

अग्रेसिव नहीं खतरनाक हैं वैभव

सहवाग से क्रिकबज पर पूछा गया कि क्या वैभव इस वक्त आईपीएल के सबसे अग्रेसिव बैटर हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अग्रेसिव नहीं बल्कि सबसे खतरनाक बल्लेबाज कहूंगा। अग्रेसिव तो बहुत सारे बैटर हैं, लेकिन वो खतरनाक हैं जो 26 गेंदों पर 78 रन बनाते हैं। कितने बल्लेबाज हैं, अगर आप रोहित शर्मा को ले लें, यशस्वी जायसवाल को लें या फिर अभिषेक शर्मा को ले लें या फिर आप अन्य किसी ओपनर को ले लें तो इनमें से कितने हैं जो 25-26 गेंदों पर 78 रन बनाते हैं।

बच्चा बैटिंग कर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर गेंदबाजी

सहवाग ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बॉलिंग कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, लेकिन बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बॉलर्स कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या सब इंटरनेशनल बॉलर हैं और इनके पास काफी अनुभव है। अब वैभव इन सभी को आराम से खेल रहे हैं तो वो अब डेंजरस बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। विरोधी टीमें अब उनके खिलाफ ज्यादा तैयारी करके आती है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको आउट करना जरूरी है क्योंकि अगर ये रह गया पावरप्ले में तो फिर 90-95-100 रन आराम से बन सकते हैं।

वैभव ने गेंदबाजों में पैदा किया खौफ

वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि पिछले दो साल में वैभव ने जो डराने वाला एक माहौल बनाया है वो कमाल का है। पहले जब क्रिस गेल, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे बैटर बैटिंग के लिए आते थे तो गेंदबाज में डर होता था कि पता नहीं कौन सी गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। अब यही काम वैभव करके दिखा रहे हैं, वो इतनी आसानी से छक्का मार रहे हैं और वो सभी बॉलर्स के ऊपर बरस रहे हैं। अब लोग वैभव को देखने जाएंगे कि चलो उनकी बल्लेबाजी देखने चलते हैं, उन्होंने ऐसा माहौल देश में बना दिया है।

वैभव ने 300 की स्ट्राइक रेट से RCB के खिलाफ बनाए 78 रन; एक साथ तोड़ा यशस्वी, इशान समेत 4 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड

वैभव ने आरसीबी के खिलाफ शानदार पारी खेली, लेकिन शतक से चूक गए। वैभव ने सिर्फ 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और 4 भारतीय खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ने में सफलता भी हासिल की। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)