वैभव सूर्यवंशी को अब रिकॉर्ड मशीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर मैच के साथ वो एक से बढ़कर एक शानदार कीर्तिमान अपने नाम करते चले जा रहे हैं। गुजरात के खिलाफ मैच के दौरान वैभव ने 36 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन इस दौरान भी वो कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज करने में सफल रहे। इस लीग में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वो अब शुभमन गिल और केएल राहुल की बराबरी पर आ गए।

वैभव का पावरप्ले में तगड़ा प्रदर्शन

वैभव अपनी टीम को लगभग हर मैच में तेज शुरुआत दिला रहे हैं। हालांकि इस लीग में वो अब तक खेले 11 मैचों में 440 रन बना चुके हैं और इनमें से ज्यादातर रन पावरप्ले में ही आए हैं। वैभव पावरप्ले का खूब फायदा उठाते हैं और इस दौरान वो गेंदबाजों को बेरहमी से मारते हैं। आंकड़े इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। आईपीएल 2026 में अब तक खेले 11 मैचों में उन्होंने पावरप्ले के दौरान 148 गेंदों पर 359 रन बनाए हैं जिसमें वो 6 बार आउट हुए हैं और स्ट्राइक रेट 242.56 रहा है। पावरप्ले के दौरान उन्होंने 33 चौके ौर 32 छक्के भी लगाए हैं।

वैभव ने की गिल-राहुल की बराबरी

वैभव ने गुजरात के खिलाफ आईपीएल 2026 के 52वें मैच में पहले ही ओवर में सिराज की गेंद पर शानदार छक्का लगाया था और इसके बाद वो इस लीग में यानी आईपीएल में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल और केएल राहुल के साथ संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर आ गए। वैभव ने इस लीग में अब तक पहले ओवर में कुल 9 छक्के लगाए हैं जबकि गिल और राहुल भी पहले ओवर में 9-9 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में रोहित और यशस्वी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक कुल 13-13 छक्के लगाए हैं।

आईपीएल के पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

13 छक्के – यशस्वी जयसवाल

13 छक्के – रोहित शर्मा

12 छक्के -विराट कोहली

12 छक्के – क्रिस गेल

12 छक्के – वीरेंद्र सहवाग

11 छक्के – सुनील नरेन

10 छक्के – ब्रेंडन मैकुलम

9 छक्के – वैभव सूर्यवंशी

9 छक्के -शुभमन गिल

9 छक्के – केएल राहुल

8 छक्के – फिल साल्ट

वैभव ने बनाया महारिकॉर्ड; टी20 में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाले बैटर बने, टूटा रहमानुल्लाह गुरबाज का रिकॉर्ड

वैभव ने आईपीएल 2026 के 52वें मैच में गुजरात के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 3 छक्के लगाए और टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)