वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में 96 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने आईपीएल में अपने 1000 रन भी पूरे किए। वैभव ने इस लीग में अपने 1000 रन सिर्फ 440 गेंदों पर पूरी की और वो इस लीग में सबसे कम गेंदों पर 10000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शीर्ष पर आ गए। वैभव ने 440 गेंदों पर एक हजार रन बनाकर आंद्र रसेल के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

वैभव ने तोड़ा आंद्र रसेल का रिकॉर्ड

वैभव ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया और आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने का कमाल किया। वैभव ने आंद्र रसेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 545 गेंदों पर ये कमाल इस लीग में किया था। यानी अब आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आंद्रे रसेल अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस लिस्ट में टिम डेविड तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने ये उपलब्धि 560 गेंदों पर हासिल की थी।

आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में फिल साल्ट और ट्रैविस हेड एक साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने 575 गेंदों पर ये कमाल किया था जबकि हेनरिक क्लासेन ने ऐसा 594 गेंदों पर किया था और वो 5वें स्थान पर मौजूद हैं। वीरेंद्र सहवाग भी इस खास लिस्ट में मौजूद हैं जिन्होंने इस लीग में अपने पहले 1000 रन सिर्फ 604 गेंदों पर बनाए थे और वो छठे स्थान पर हैं जबकि उनके बाद यानी 7वें नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल हैं जिन्होंने ऐसा 610 गेंदों पर किया था। 8वें नंबर पर इस लिस्ट में क्रिस गेल हैं जिन्होंने 1000 रन 615 गेंदों पर बनाए थे।

आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले टॉप-8 बैटर्स

440 गेंद – वैभव सूर्यवंशी

545 गेंद – आंद्रे रसेल

560 गेंद – टिम डेविड

575 गेंद – ट्रैविस हेड

575 गेंद – फिल साल्ट

594 गेंद – हेनरिक क्लासेन

604 गेंद – वीरेंद्र सहवाग

610 गेंद – ग्लेन मैक्सवेल

615 गेंद – क्रिस गेल

गिल ने खेली IPL प्लेऑफ में सबसे बड़ी कप्तानी पारी, RCB के कप्तान छूटे पीछे; एमएस धोनी का 523 रन वाला रिकॉर्ड टूटा

गिल गुजरात के लिए कप्तानी पारी खेलकर दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने और आरसीबी के कप्तान का भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)