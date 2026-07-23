भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ महज 18 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अपना पहला अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से छठे स्थान पर पहुंच गए।
इस सूची में शीर्ष पर अब भी युवराज सिंह का नाम दर्ज है। युवराज सिंह ने 2007 टी20 विश्व कप में सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वहीं, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा जैसे कई भारतीय बल्लेबाज भी इस खास क्लब का हिस्सा हैं।
टी20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय
|खिलाड़ी
|गेंदें खेलीं
|विपक्षी टीम
|तारीख
|युवराज सिंह
|12 गेंद
|साउथ अफ्रीका
|19/09/2007
|अभिषेक शर्मा
|14 गेंद
|न्यूजीलैंड
|25/01/2026
|शिवम दुबे
|15 गेंद
|न्यूजीलैंड
|28/01/2026
|हार्दिक पंड्या
|16 गेंद
|साउथ अफ्रीका
|19/12/2025
|अभिषेक शर्मा
|17 गेंद
|इंग्लैंड
|02/02/2025
|वैभव सूर्यवंशी
|18 गेंद
|जिम्बाब्वे
|23/07/2026
|केएल राहुल
|18 गेंद
|स्कॉटलैंड
|05/11/2021
|सूर्यकुमार यादव
|18 गेंद
|साउथ अफ्रीका
|02/10/2022
|अभिषेक शर्मा
|18 गेंद
|न्यूजीलैंड
|08/03/2026
|गौतम गंभीर
|19 गेंद
|श्रीलंका
|09/12/2009
|रोहित शर्मा
|19 गेंद
|ऑस्ट्रेलिया
|24/06/2024
|युवराज सिंह
|20 गेंद
|ऑस्ट्रेलिया
|22/09/2007
|युवराज सिंह
|20 गेंद
|श्रीलंका
|12/12/2009
|अक्षर पटेल
|20 गेंद
|श्रीलंका
|05/01/2023
|अभिषेक शर्मा
|20 गेंद
|इंग्लैंड
|22/01/2025
|इशान किशन
|20 गेंद
|नामीबिया
|12/02/2026
|अभिषेक शर्मा
|20 गेंद
|इंग्लैंड
|01/07/2026
युवराज सिंह का रिकॉर्ड आज भी कायम
टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। उन्होंने 19 सितंबर 2007 को डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी। इसी मैच में युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के लगाने की उपलब्धि भी हासिल की थी। यह रिकॉर्ड आज भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए अटूट बना हुआ है।
अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर
युवराज के बाद इस सूची में दूसरा स्थान युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का है। अभिषेक ने 25 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ केवल 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। अभिषेक इस सूची में सबसे ज्यादा बार शामिल होने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने 17, 18 और 20 गेंदों में भी फिफ्टी लगाने का कारनामा किया है।
वैभव सूर्यवंशी बने संयुक्त छठे सबसे तेज भारतीय
जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 गेंद में अर्धशतक पूरा करने के साथ ही वैभव सूर्यवंशी संयुक्त रूप से भारत के छठे सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतकवीर बन गए। वैभव सूर्यवंशी ने इस मामले में केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव की बराबरी की।
18 गेंद, 4 छक्के, 4 चौके: वैभव सूर्यवंशी का तूफानी पचासा, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला अर्धशतक
वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद पर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने इस दौरान चार छक्के और चार चौके लगाए। इसके बाद अगली ही गेंद पर वह पवेलियन लौट गए। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)