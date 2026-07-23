भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ महज 18 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अपना पहला अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से छठे स्थान पर पहुंच गए।

इस सूची में शीर्ष पर अब भी युवराज सिंह का नाम दर्ज है। युवराज सिंह ने 2007 टी20 विश्व कप में सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वहीं, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा जैसे कई भारतीय बल्लेबाज भी इस खास क्लब का हिस्सा हैं।

टी20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय

खिलाड़ीगेंदें खेलींविपक्षी टीमतारीख
युवराज सिंह12 गेंदसाउथ अफ्रीका19/09/2007
अभिषेक शर्मा14 गेंदन्यूजीलैंड25/01/2026
शिवम दुबे15 गेंदन्यूजीलैंड28/01/2026
हार्दिक पंड्या16 गेंदसाउथ अफ्रीका19/12/2025
अभिषेक शर्मा17 गेंदइंग्लैंड02/02/2025
वैभव सूर्यवंशी18 गेंदजिम्बाब्वे23/07/2026
केएल राहुल18 गेंदस्कॉटलैंड05/11/2021
सूर्यकुमार यादव18 गेंदसाउथ अफ्रीका02/10/2022
अभिषेक शर्मा18 गेंदन्यूजीलैंड08/03/2026
गौतम गंभीर19 गेंदश्रीलंका09/12/2009
रोहित शर्मा19 गेंदऑस्ट्रेलिया24/06/2024
युवराज सिंह20 गेंदऑस्ट्रेलिया22/09/2007
युवराज सिंह20 गेंदश्रीलंका12/12/2009
अक्षर पटेल20 गेंदश्रीलंका05/01/2023
अभिषेक शर्मा20 गेंदइंग्लैंड22/01/2025
इशान किशन20 गेंदनामीबिया12/02/2026
अभिषेक शर्मा20 गेंदइंग्लैंड01/07/2026

युवराज सिंह का रिकॉर्ड आज भी कायम

टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। उन्होंने 19 सितंबर 2007 को डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी। इसी मैच में युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के लगाने की उपलब्धि भी हासिल की थी। यह रिकॉर्ड आज भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए अटूट बना हुआ है।

अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर

युवराज के बाद इस सूची में दूसरा स्थान युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का है। अभिषेक ने 25 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ केवल 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। अभिषेक इस सूची में सबसे ज्यादा बार शामिल होने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने 17, 18 और 20 गेंदों में भी फिफ्टी लगाने का कारनामा किया है।

वैभव सूर्यवंशी बने संयुक्त छठे सबसे तेज भारतीय

जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 गेंद में अर्धशतक पूरा करने के साथ ही वैभव सूर्यवंशी संयुक्त रूप से भारत के छठे सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतकवीर बन गए। वैभव सूर्यवंशी ने इस मामले में केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव की बराबरी की।

18 गेंद, 4 छक्के, 4 चौके: वैभव सूर्यवंशी का तूफानी पचासा, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला अर्धशतक

वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद पर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने इस दौरान चार छक्के और चार चौके लगाए। इसके बाद अगली ही गेंद पर वह पवेलियन लौट गए। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)