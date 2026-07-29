वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल की उम्र में अपने निडर अंदाज से सबको खूब प्रभावित किया है। वैभव की खासियत ये है कि वो दुनिया के किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने की ताकत रखते हैं और हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब अपने नाम किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज के बाद वैभव के बारे में पूर्व भारतीय ओपनर रॉबिन उथप्पा ने कहा कि वो उन्हें डॉन ब्रेडमैन की याद दिलाते हैं।

भारत के पूर्व बैटर रॉबिन उथप्पा का मानना ​​है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वैभव सूर्यवंशी कितना आगे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने माना कि इस युवा खिलाड़ी की बल्लेबाजी की तकनीक उन्हें खेल के अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक की याद दिलाती है। जल्दबाजी में कोई बड़ी तुलना करने से पहले धैर्य रखने की सलाह देते हुए रॉबिन उथप्पा ने वैभव सूर्यवंशी और ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बीच समानताएं बताईं और एक ऐसी तकनीकी समानता का जिक्र किया जो उन्हें खास लगी।

वैभव और ब्रेडमैन में क्या है समानता

उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अभी यह कहना मुश्किल है। हमने अभी तक यह नहीं देखा है कि वैभव जिस तरह से खेल रहे हैं उस पर गेंदबाज कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। लोग अभी उनकी बल्लेबाजी के अंदाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा क्योंकि जब ब्रैडमैन उस तरह से बल्लेबाजी करते थे तो गेंदबाज बॉडीलाइन रणनीति अपनाते थे। वैभव की तकनीक ब्रैडमैन जैसी ही है जिसमें वे लगभग कभी LBW आउट नहीं होते थे।

क्रिकेट के इतिहास में ब्रैडमैन का टेस्ट रिकॉर्ड बेजोड़ है। 52 टेस्ट मैचों में इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने 99.94 के शानदार औसत से 6,996 रन बनाए थे। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसके आस-पास भी कोई बल्लेबाज नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने 29 शतक, 13 अर्धशतक और 334 का सर्वोच्च स्कोर भी बनाया। उथप्पा ने आगे कहा कि अगर वैभव सूर्यवंशी अपने निडर अंदाज को बनाए रखते हुए 40 से ज्यादा का औसत बनाए रखते हैं, तो वे एक असाधारण खिलाड़ी बन सकते हैं।

भारत के पूर्व बल्लेबाज ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के शानदार करियर पर भी बात की और सोचा कि क्या यह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज अपना शानदार औसत बनाए रख पाते अगर दूसरे विश्व युद्ध ने उनके करियर में रुकावट न डाली होती। उन्होंने कहा कि अगर वैभव अपने स्ट्राइक रेट के साथ 40 से ज्यादा का औसत बनाए रख पाते हैं, तो उन्हें एक असाधारण खिलाड़ी माना जा सकता है। यह देखना भी दिलचस्प होता कि अगर दूसरा विश्व युद्ध न हुआ होता और ब्रैडमैन ने 30 और टेस्ट खेले होते, तो क्या उनका औसत तब भी 99 या 100 से ज्यादा होता।

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