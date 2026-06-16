वैभव सूर्यवंशी बेहद शांत और सौम्य स्वभाव के हैं और ये हमने अब तक देखा है, लेकिन श्रीलंका ए के खिलाफ सोमवार, 15 जून को हुए मुकाबले के बाद जिस तरह से उन्होंने मैदान पर बर्ताव किया उससे जेंटलमैन गेम क्रिकेट की साख को धक्का जरूर लगा। मैदान पर स्लेजिंग, आपस में खिलाड़ियों की बहस कई बार हो जाती है पर इसे भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब आप किसी खिलाड़ी को इस तरह से धक्का दें तो ये वाकई आपके ऊपर सवाल उठाता है।
इंडिया ए को श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में हरा दिया और मैच में जीत दर्ज की। मैच में हार-जीत तो लगी ही रहती है क्योंकि किसी एक टीम की जीत और किसी एक टीम की हार पक्की होती है, लेकिन आप हार के बाद इस तरह से रिएक्ट करें ये बड़े खिलाड़ी की निशानी नहीं हो सकती। चलिए वैभव की उम्र अभी कम है, लेकिन अनुभव अब उनके पास कम नहीं है। वो बड़े-बड़े खिलाड़ियों को बीच रहते हैं और उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता भी है। उन्हें अपने सीनियर और बड़े खिलाड़ियों से ये भी सीखना चाहिए कि दवाब किस तरह से झेलना है और हार को किस तरह से आत्मसात करना है और आगे के लिए तैयारी करनी है। आपको किसी की बात को अनसुना करके आगे बढ़ने की जरूरत होती है।
क्या वैभव को आईसीसी देगी सजा
इस मैच में जब इंडिया ए को हार मिली उसके बाद माहौल अचानक ही गर्म हो गया जिसकी जरूरत शायद नहीं थी। श्रीलंका के खिलाड़ी को भी खुद पर संयम रखना चाहिए था और उन्हें भी उकसाने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। मैच के बाद विशेन हलंबागे ने ताली बजाते हुए वैभव व सूर्यांश पर टिप्पणी की साथ ही उनमें से एक खिलाड़ी सूर्यांश की तरफ बढ़ रहा था और एक और फील्डर उनसे लगभग टकरा ही गया था। इसके बाद वैभव ने विशेन को अपने हाथ से धक्का दिया और फिर निरोशन डिकवेला और कप्तान सहन ने तुरंत बीच-बचाव किया और मामले को शांत करवाया।
अब सवाल ये है कि वैभव ने जिस तरह से विशेन को धक्का दिया क्या उसके बाद उन्हें आईसीसी की तरफ से सिर्फ चेतावनी मिलती है या फिर किसी तरह की सजा सुनाई जाती है। आइए जानते हैं इस तरह की स्थिति के लिए आईसीसी के नियम क्या हैं। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.12 के मुताबिक किसी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, अंपायर, मैच रेफरी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। आईसीसी के मुताबिक क्रिकेट में किसी भी तरह का अनुचित शारीरिक संपर्क बैन है। यदि कोई खिलाड़ी जानबूझकर या फिर लापरवाही से भी किसी अन्य खिलाड़ी या अंपायर से टकराता है, कंधा मारता है या शारीरिक संपर्क करता है, तो उसे दोषी माना जा सकता है। ऐसे में खिलाड़ी को चेतावनी, जुर्माना या फिर डिमेरिट अंक दिया जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वैभव को किस तरह की सजा मिलती है।
IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी नीचे फिसले, ऋतुराज नंबर 1; ट्राई सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर
श्रीलंका में खेले जा रहे ट्राई सीरीज के पहले 3 लीग मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऋतुराज पहले नंबर पर बने हुए हैं जबकि वैभव अब नीचे फिसल गए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)