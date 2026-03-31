वैभव सूर्यवंशी इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में चर्चा का सबसे बड़ा विषय हैं। वह उम्र के हिसाब से अब 15 साल के हो चुके हैं, यानी इंटरनेशनल डेब्यू के लिए वह मान्य हैं। साथ ही आईपीएल 2026 का आगाज जिस तरह उन्होंने किया है, उसके बाद कई दिग्गज उनके टीम इंडिया में डेब्यू की बात कहने लगे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसे जल्दबाजी बता रहे हैं। वैभव ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले मैच में 17 गेंद पर 52 रन ठोके।

अगर वैभव सूर्यवंशी 15 साल या 16 साल की उम्र में शुरुआती महीनों में डेब्यू करते हैं भारत के लिए, तो वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू 16 साल 205 दिन की उम्र में किया था। अगर वैभव इस उम्र से पहले यानी अगले साल 2027 में अक्टूबर से पहले डेब्यू करते हैं तो सचिन का यह रिकॉर्ड वह तोड़ सकते हैं।

सचिन तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 15 नवंबर 1989 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ किया था। वहीं अब मांग उठ रही है कि जब टीम इंडिया जुलाई में अपनी अगली टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी, तो वैभव को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी दिग्गजों की राय वैभव के डेब्यू वाले डिबेट पर बट चुकी है।

वॉन, सिद्धू और कुंबले ने उठाई डेब्यू की मांग

माइकल वॉन: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने क्रिकबज के साथ शो में कहा,”मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं। यह आईपीएल की उनकी शुरुआती पारियां हैं, लेकिन अगर मैं बीसीसीआई में होता, तो उन्हें इंग्लैंड दौरे पर जरूर ले जाता। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें सीधे प्लेइंग इलेवन में जगह मिले, लेकिन उन्हें टीम के साथ रखना चाहिए ताकि वह माहौल से रूबरू हो जाएं।”

अनिल कुंबले: भारत के दिग्गज लेग स्पिनर ने कहा कि अगर वह इसी फॉर्म के साथ खेलते हैं और स्थिरता दिखाते हैं तो उन्हें बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह जल्दी कम उम्र में भारत के लिए डेब्यू का मौका मिलना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी लाइव कमेंट्री के दौरान लगातार वैभव को टीम इंडिया में लाने की मांग की।

रविचंद्रन अश्विन ने डेब्यू का नहीं किया समर्थन

एक तरफ वॉन, कुंबले जैसे दिग्गज वैभव के डेब्यू की बात कर रहे हैं। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर साफ कहा कि, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अश्विन का मानना है कि “वैभव अभी बच्चा है, उसे अकेला छोड़ दो और खेलने दो। अभी उसके पास कम से कम ढाई दशक यानी 25 साल का करियर पड़ा है। सही समय आने पर वह खुद आगे जाएगा। हम हर बार इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं?”

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वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 का बेहतरीन आगाज करते हुए 17 गेंद पर 52 रन की पारी खेली। सीएसके के खिलाफ इस पारी के बाद उन्हें तीन खास अवॉर्ड भी मिले। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने उनके भारत के लिए डेब्यू की भी मांग की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर