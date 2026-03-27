आईपीएल के 18वें सीजन में 19 अप्रैल 2025 को दुनिया के सामने आया एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र को लेकर पहले कई सवाल उठे। फिर इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से जो शोर मचाया उसने ऐसी सभी आवाजों को दबा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ डेब्यू, फिर महज 14 साल की उम्र में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद पर शतक लगाते हुए उसने दिखा दिया कि वह छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। वही बच्चा अब 27 मार्च 2026 को जब 15 साल का हुआ है तो आज पूरा विश्व उसे जानता है। इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही यह खिलाड़ी 2025 का सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला क्रिकेटर भी था। आज पूरी दुनिया उसे कहे रही है, हैप्पी बर्थडे वैभव सूर्यवंशी।

सिर्फ 13 साल की उम्र में आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। 14 साल में ही सुर्खियां बटोरीं अब 15 साल के होते ही वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम इंडिया का रास्ता भी खुल गया है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए 15 साल की उम्र एक मानक है, और अब सूर्यवंशी ने इसे भी पार कर लिया है। यानी अब बस देरी इस बात की है कि कब सेलेक्टर्स इस खिलाड़ी को टीम इंडिया के लिए चुनते हैं। अगर लोगों की बात करें तो लगातार उनके चयन की मांग भी उठने लगी है। फिलहाल वैभव के निशाने पर है आईपीएल 2026 जिसके लिए वह पहले ही हुंकार भर चुके हैं।

वैभव के लिए बेहतरीन रहा साल 2025-26

वैभव सूर्यवंशी ने जब पिछले साल आईपीएल में कदम रखा था तो किसी ने शायद यह उम्मीद नहीं की होगी कि यह खिलाड़ी अगले एक साल में अपने जन्मदिन पर हीरो बन जाएगा। आज जिस तरह से वैभव सुर्खियों का हिस्सा हैं, यह दिखा रहा कि पिछले एक साल में कितना धमाल इस खिलाड़ी ने मचाया है। वैभव ने आईपीएल के अलावा अंडर 19 भारतीय टीम, भारत ए टीम, बिहार की टीम सभी के लिए कमाल किया। वैभव ने घरेलू टूर्नामेंट से अंडर 19 वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट तक सभी में कमाल का प्रदर्शन किया।

अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में वैभव की 175 रन की पारी ने टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप राइजिंग स्टार्स, सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हर जगह वैभव के बल्ले का शोर सुनने को मिला। यही कारण है कि अब साल 2026 में उनकी टीम इंडिया में भी एंट्री हो सकती है। हालांकि, आईपीएल 2026 का प्रदर्शन उनके लिए बहुत अहम होने वाला है। अगर वैभव ने आईपीएल के इस सीजन में जलवा दिखाया, तो शायद एशियन गेम्स के लिए वह टीम के दल का हिस्सा भी हो सकते हैं।

राजस्थान रॉयल्स के खेमे में मनाया गया जन्मदिन

Last night scenes 😂😂💗 pic.twitter.com/aPqPifB0Xy — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 27, 2026

वैभव सूर्यवंशी के आंकड़ों पर एक नजर

वैभव सूर्यवंशी के आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 आईपीएल में उन्होंने 7 मैच खेलते हुए एक शतक और एक अर्धशतक के साथ 252 रन बनाए थे। वहीं कुल 18 टी20 मुकाबलों में उनके नाम 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 701 रन दर्ज हैं। वह इस फॉर्मेट में कुल 3 शतक और एक अर्धशतक लगा चुके हैं। वहीं लिस्ट ए में वैभव के नाम 8 मैचों में एक शतक और एक अर्धशतक समेत 353 रन दर्ज हैं। इसके अलावा 8 फर्स्ट क्लास मैचों की पारियों में उनके नाम 207 रन दर्ज हैं।

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भारतीय टीम आईपीएल 2027 के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में जुट जाएगी। जून से जनवरी तक फिर टीम इंडिया को 6 टीमों के साथ 20 वनडे मुकाबले खेलने हैं। इस दौरान भारत को दो विदेशी दौरे भी करने होंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

