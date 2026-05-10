वैभव सूर्यवंशी अपने बेहतरीन खेल के दम पर एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम करते चले जा रहे हैं। महज 15 साल की उम्र में क्रिकेट की पिच पर धमाल मचा रहे इस युवा बैटर ने आईपीएल 2026 के 52वें मैच में गुजरात के खिलाफ अपनी पारी (36 रन) के दौरान 3 छक्के लगाए और इसके बाद वो टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के पूरे करने वाले बैटर बने साथ ही साथ वो सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले बैटर भी बने।

वैभव ने रहमानुल्लाह गुरबाज को छोड़ा पीछे

वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले बैटर बने। उन्होंने ये कमाल सिर्फ 514 गेंदों पर किया और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। यही नहीं वो टी20 में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाले बैटर भी बने। वैभव ने ये काल 15 साल 43 दिन की उम्र में किया और रहमानुल्लाह गुरबाज को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने ये कमाल टी20 क्रिकेट में 20 साल 25 दिन की उम्र में किया था।

टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

15 वर्ष 43 दिन – वैभव सूर्यवंशी

20 वर्ष 25 दिन – रहमानुल्लाह गुरबाज

21 वर्ष 38 दिन – ऋषभ पंत

21 वर्ष 140 दिन – तिलक वर्मा

21 वर्ष 236 दिन – विल स्मीड

दूसरे नंबर पर पहुंचे वैभव

वैभव अब आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने श्रेयस को पीछे छोड़ ये मुकाम हासिल किया और अब सिर्फ अभिषेक शर्मा से ही पीछे हैं। वैभव ने इस सीजन में अब तक कुल 40 छक्के लगाए हैं और वो अब जैसे ही 3 छक्के और लगाएंगे वो आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के एक सीजन में लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे।

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

◎ 42 छक्के : अभिषेक शर्मा (2024)

◉ 40 छक्के : वैभव सूर्यवंशी (2026)

◎ 39 छक्के : श्रेयस अय्यर (2025)

◎ 38 छक्के : सूर्यकुमार यादव (2025)

◎ 38 छक्के : विराट कोहली (2024)

◎ 38 छक्के : विराट कोहली (2016)

◎ 37 छक्के : ऋषभ पंत (2018)

◎ 36 छक्के : अभिषेक शर्मा (2026)

रोहित-एबी से आगे निकले शुभमन गिल; IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 75+ की पारी खेलने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

गिल ने आईपीएल 2026 के 52वें मैच में राजस्थान के खिलाफ कप्तानी पारी खेलते हुए 84 रन बनाए। गिल ने अपनी इस पारी के बाद रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)