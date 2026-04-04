वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 9वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ तेज शुरुआत तो की, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। वैभव ने इस मुकाबले में 18 गेंदों पर 31 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने एक छक्का और 5 चौके लगाए। वैभव अभी 15 सालके हैं और आईपीएल में वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस लीग में 19 साल की उम्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वो पहले नंबर पर आ गए।

इशान और पंत के साथ वैभव बने नंबर 1

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक आईपीएल में कुल 9 मैच खेले हैं और उन्होंने कुल 30 छक्के लगाए हैं। इन 29 छक्कों के दम पर वो इस लीग में 19 साल की उम्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर आ गए हैं। इस लीग में 19 साल की उम्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर ऋषभ पंत और इशान किशन संयुक्त रूप से पहले नंबर पर थे, लेकिन अब वैभव ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया।

आईपीएल में 19 साल की उम्र में ऋषभ पंत ने 373 गेंदों पर 30 छक्के लगाए थे तो वहीं इशान किशन ने 431 गेंदों पर 30 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर संजू सैमसन हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र तक 451 गेंदों पर 22 छक्के लगाए थे जबकि पृथ्वी शॉ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। पृथ्वी ने इस उम्र तक आईपीएल में 421 गेंदों पर कुल 19 छक्के लगाए थे। वैसे 19 साल की उम्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज वैभव बन सकते हैं। वैभव अब जैसे ही एक छक्का लगाएंगे वो पंत और इशान से आगे निकल जाएंगे।

आईपीएल में 19 साल की उम्र में सर्वाधिक छक्के (गेंदें)

30 छक्के – ऋषभ पंत (373 गेंद)

30 छक्के – इशान किशन (431 गेंद)

30 छक्के – वैभव सूर्यवंशी (157 गेंद)

22 छक्के – संजू सैमसन (451 गेंद)

19 छक्के – पृथ्वी शॉ (421 गेंद)

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