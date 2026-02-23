वैभव सूर्यवंशी का सिक्का आईपीएल 2025 के बाद से कुछ इस तरह चला है कि वह अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 14 वर्षीय धाकड़ बल्लेबाज ने हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप अपनी छाप छोड़ी थी। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। अब वह अपने गृह राज्य पहुंचे और पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें 50 लाख रुपये की चेक देकर सम्मानित किया।

वहीं टाटा मोटर्स की तरफ से भी वैभव को एक धांसू कार गिफ्ट की गई। आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए लीग के टाइटल स्पॉन्सर टाटा की तरफ से वैभव सूर्यवंसी को टाटा कर्व कार गिफ्ट की गई। इस कार की कीमत मार्केट में 9.66 लाख से 18.85 लाख रुपये तक है। इसके अलग-अलग वैरिएंट हैं और वैभव को कौन सा वैरिएंट गिफ्ट किया गया है यह साफ नहीं हुआ है।

टाटा मोटर्स ने अपने एक्स हैंडल @TataMotors_Cars पर पोस्ट किया और वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2025 के लिए CURVV सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन चुना गया। वैभव को इसके पुरस्कार स्वरूप टाटा कर्व कार गिफ्टी की गई। इस मौके पर वैभव के साथ उनके पिता और पूरा परिवार मौजूद था।

बिहार के सीएम ने किया वैभव का सम्मान

वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने एक्स हैंडल पर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की तस्वीरों के साथ एक खास पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा,”पटना स्थित 1 अणे मार्ग के ‘संकल्प सभागार’ में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप-2026 की विजेता भारतीय टीम में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बिहार को गौरवान्वित करने वाले श्री वैभव सूर्यवंशी जी को 50 लाख रूपए का चेक एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया।”

उन्होंने आगे लिखा,”अंडर-19 वर्ल्ड कप-2026 की भारत की जीत में बिहार के क्रिकेटर श्री वैभव सूर्यवंशी ने अपनी महत्वूपर्ण भूमिका निभाई। वे अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बने हैं। मेरी शुभकामना है कि श्री वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारतीय टीम के लिए नया कीर्तिमान रचें और देश का नाम रौशन करें।”

आईपीएल 2026 में दिखेगा जलवा

वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल 2026 में नजर आएंगे। वह राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान रियान पराग के नेतृत्व में टीम के लिए बतौर ओपनर जिम्मेदारी संभालेंगे। वैभव ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप राइजिंग स्टार्स, एमर्जिंग एशिया कप और अंडर 19 वर्ल्ड कप समेत सभी टूर्नामेंट में कमाल किया था। वह साल 2025 में सबसे ज्यादा गूगल सर्च किए जाने वाले भारतीय क्रिकेटर भी थे।

