आईपीएल 2026 के 28वें मैच में वैभव सूर्यवंशी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अच्छी वापसी की, लेकिन वो अर्धशतक के करीब आकर आउट हो गए। वैभव इससे पहले मुकाबले में यानी हैदराबाद के खिलाफ डक पर आउट हो गए थे। केकेआर के खिलाफ अपनी पारी के दौरान वैभव ने अपनी पारी में 2 छक्के लगाए और ग्लेन मैक्सवेल के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया जबकि उन्होंने निकोलस पूरन के रिकॉर्ड को भी तोड़ने में सफलता हासिल की।

वैभव ने मैक्सवेल को छोड़ा पीछे

वैभव सूर्यवंशी ने केकेआर के खिलाफ 28 गेंदों पर 46 रन बनाए और इस दौरान 2 छक्के और 6 चौके भी जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 164.29 का रहा। इन 2 छक्कों के दम पर वैभव अब आईपीएल की पहली 13 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए। वैभव ने इस लीग में 13 पारियों में कुल 44 छक्के लगाए हैं जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड मैक्सवेल के नाम था जिन्होंने 13 पारियों के बाद कुल 33 छक्के लगाए थे।

आईपीएल की पहली 13 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के

वैभव सूर्यवंशी- 44 छक्के

ग्लेन मैक्सवेल- 33 छक्के

निकोलस पूरन- 30 छक्के

जैक फ्रेजर मैकगर्क- 30 छक्के

निकोलस पूरन से आगे निकले वैभव

आईपीएल की 13 पारियों के बाद सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव पहले नंबर पर आ चुके हैं। वैभव का स्ट्राइक रेट 13 पारियों के बाद 220 है जबकि उन्होंने निकोलस पूरन को पीछे छोड़ा जिनका स्ट्राइक रेट 211 का था। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में जैक फ्रेजर मैकगर्क हैं जिनका 13 पारियों के बाद स्ट्राइक रेट 202 था।

आईपीएल की 13 पारियों के बाद सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट

वैभव सूर्यवंशी- 220

निकोलस पूरन- 211

जैक फ्रेजर मैकगर्क- 202

अभिषेक ने तोड़ा सहवाग का महारिकॉर्ड, IPL में सबसे कम गेंदों पर 2000 रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय

अभिषेक शर्मा ने सीेएसके के खिलाफ दमदार पारी खेली और वीरेंद्र सहवाग के इस महारिकॉर्ड को तोड़ दिया। अभिषेक ने 15 गेंदों पर अर्धशतक भी लगाया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)