इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने निराश किया और उनका बल्ला इस मैच में नहीं चल पाया। यानी वैभव अपने डेब्यू मैच में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए तो वहीं इशान किशन और अभिषेक शर्मा इस मैच में अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन भारत ने टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए और इंग्लिश टीम को जीत के लिए 175 रन का टारगेट दिया।

इशान किशन अर्धशतक से चूके

भारत की तरफ से इशान किशन ने सबसे बड़ी पारी खेली और उन्होंने 40 गेंदों पर 49 रन की पारी खेली और अपने अर्धशतक से सिर्फ एक रन से चूक गए। वैभव ने अपने पहले इंटरनेशनल मैच में निराश किया और वो 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। वैभव को शॉर्ट पिच गेंद पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने फंसाया और आखिर में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। अभिषेक ने भी अच्छी पारी खेली और 43 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया।

इस मैच में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपने स्लोअर पर भारतीय बल्लेबाजों पर लगाम लगाए रखा और बड़े-बड़े धुरंधर इंग्लैंड के गेंदबाजों की इस रणनीति पर घुटने टेकते नजर आए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 22 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के गेंदबाज एक निश्चित अंतराल पर भारतीय बल्लेबाजों को आउट करते रहे और कोई बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई।

शिवम दुबे इस मैच में नहीं चल पाए और वो 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए जबकि हर्षित राणा ने 6 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने आखिरी वक्त पर कुछ हाथ दिखाए और 11 गेंदों पर नाबाद 24 रन की पारी 2 छक्के और एक चौके की मदद से खेली। इंग्लैंड के लिए सैम करन ने 3 विकेट लिए जबकि जोफ्रा आर्चर, विल जैक्स और लियान डाउसन को एक-एक सफलता मिली।

बुमराह नंबर 1, लारा समेत 3 बैटर दूसरे स्थान पर; टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-4 बैटर

जसप्रीत बुमराह ने साल 2022 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन बना डाला था और वो टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)