वैभव सूर्यवंशी शनिवार (14 नवंबर) को पुरुष टी20 क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा कप्तान बन गए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 सीजन के पहले मैच में बिहार के लिए पहली बार कप्तानी करने उतरे। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में 15 साल 232 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने जयदेव उनादकट की कप्तानी वाली सौराष्ट्र टीम के खिलाफ बिहार की कमान संभाली।

इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने क्रोएशिया के जैक वुकुसिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने पिछले साल 17 साल 311 दिन की उम्र में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल मैच में कप्तानी की थी। बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

बिहार की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आलिया कामारा, आयुष लोहारूका, अल्तमश अशरफ (डब्ल्यू), पृथ्वी राज, सूरज कश्यप, मयंक कुमार, रघुवेंद्र प्रताप सिंह, प्रशांत सिंह, हिमांशु सिंह, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार

सौराष्ट्र की प्लेइंग इलेवन

विश्वराज जडेजा, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), प्रेरक मांकड़, रुचित अहीर, समर गज्जर, हरवंश पंगालिया, चेतन सकारिया, पार्थ भुट, जयदेव उनादकट (कप्तान), सिद्धांत राणा, क्रेन्स फुलेट्रा।

वैभव सूर्यवंशी दो मैचों के लिए कप्तान नियुक्त

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने पिछले शुक्रवार (13 नवंबर) को 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इसमें शानदार ओपनर को पहले दो मैचों के लिए कप्तान बनाया गया है। सूरज कश्यप को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। हालांकि, वैभव सूर्यवंशी को राइजिंग स्टार्स एशिया कप टूर्नामेंट के लिए इंडिया ए टीम में चुने गए हैं। यह टूर्नामेंट 19 नवंबर से शुरू होने वाला है। ऐसे में वह दूसरे मैच में कप्तानी नहीं कर सकेंगे। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी को 2026-27 दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन का उप-कप्तान बनाया गया था, जहां उन्होंने इशान किशन के डिप्टी के रूप में काम किया था।

वैभव सूर्यवंशी का दबदबा

पिछले साल, महाराष्ट्र के खिलाफ 58 गेंदों में शतक लगाकर वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। सूर्यवंशी के नाम सबसे कम उम्र में टी20 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने आईपीएल 2025 सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 35 गेंदों में शतक जड़ा था।

सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी से जीता मुंबई

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले राउंड में मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। सूर्यकुमार ने हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 15 गेंद पर अर्धशतक जड़ दिया। पूरी खबर पढ़ें।