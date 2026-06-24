वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में पूरी दुनिया में अपना नाम कमाते हुए भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बना ली है। अब उनका छोटा भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी 10 साल की उम्र में ही तहलका मचा रहा है। 13 जून को समस्तीपुर के एक लोकल मैच में 103 रन की तूफानी पारी के बाद अब आशीर्वाद ने 119 गेंद पर 168 रन ठोक दिए हैं। इसकी भी जानकारी बड़े भाई उज्जवल सूर्यवंशी ने दी है।

आशीर्वाद ने ताजपुर में आयोजित एक मुकाबले में ऋषभ-11 के लिए खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने वैशाली-11 के खिलाफ 119 गेंद में 168 रन ठोक दिए। छोटे सूर्यवंशी की इस पारी में 19 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इससे पहले 13 जून को उन्होंने क्रिकेट एकेडमी ताजपुर की तरफ से खेलते हुए 87 गेंद पर 103 रन की पारी खेली थी, जिसमें 20 चौके और एक छक्का शामिल था।

वैभव के पिता संजीव ने पहले ही आशीर्वाद को तैयार करने की जानकारी दे दी थी। इसी महीने की शुरुआत में जब वैभव सूर्यवंशी का पहली बार टीम इंडिया में चयन हुआ था, उस वक्त संजीव सूर्यवंशी ने यह बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही वह अपने छोटे बेटे को भी तैयार कर लेंगे। अब छोटा सूर्यवंशी यानी 10 साल का आशीर्वाद भी अपने बड़े भाई की राह पर है।

वैभव सूर्यवंशी ने भी छोटे भाई के लिए किया था पोस्ट

आशीर्वाद ने इसी महीने जब पहला शतक लगाया था, तो बड़े भाई उज्जवल और पिता संजीव के बाद खुद वैभव ने भी उनकी सराहना की थी। वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे भाई के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए खास पोस्ट किया था। अब एक बार फिर आशीर्वाद ने 168 रन की तूफानी पारी से सुर्खियां बटोरी हैं।

वैभव के बड़े भाई उज्जवल ने इंस्टा स्टोरी पर दी जानकारी (सोर्स- Ujjwal Sooryavanshi Instagram)

वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ आयरलैंड पहुंच चुके हैं। वह पहली बार टीम इंडिया में चुने गए हैं। अब 15 साल के वैभव को इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार है। इससे पहले श्रीलंका में खेली गई वनडे ट्राई सीरीज में इंडिया ए के लिए खेलते हुए वैभव ने 5 पारियों में 211 रन बनाए थे। जिसमें फाइनल में खेली गई उनकी 29 गेंद पर 94 रन की पारी भी शामिल है। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैभव किस दिन डेब्यू करते दिखेंगे।

20 चौके, 1 छक्का, 87 गेंद, 103 रन: वैभव सूर्यवंशी की राह पर छोटा भाई आशीर्वाद, जड़ा धुआंधार शतक

वैभव सूर्यवंशी की राह पर अब उनका छोटा भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी बढ़ चुका है। भाई उज्जवल और पिता संजीव ने आशीर्वाद के शतक की तस्वीरें और स्कोरकार्ड शेयर किया। आशीर्वाद ने 87 गेंद पर 103 रन की पारी खेली जिसमें 20 चौके और एक छक्का था। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





