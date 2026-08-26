भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे कोलंबो टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और श्रीलंकाई खिलाड़ी असिता फर्नान्डो के बीच गहमागहमी दिखी थी। इस दौरान जायसवाल ने गुस्से में फर्नान्डो के सिर से सिर भिड़ाया था और उनका हेलमेट श्रीलंकाई गेंदबाज के सिर पर छुआ था। इस पर आईसीसी ने एक्शन तो लिया लेकिन एक-एक डिमेरिट अंक दोनों खिलाड़ियों और 25 प्रतिशत मैच फीस काटने की सजा देकर छोड़ दिया। अब संजय मांजरेकर इस सजा से खुश नहीं नजर आए और उन्होंने नसीहत दी है।

संजय मांजरेकर इस मुद्दे पर रिएक्ट करते हुए हाल ही में इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज में वैभव सूर्यवंशी की लड़ाई का मुद्दा भी उठाया है। उनका मानना है कि दोनों मामलों में भारतीय खिलाड़ियों को पर्याप्त सजा नहीं मिली। यही कारण है कि इस तरह का व्यवहार आगे चलकर और दिक्कत पैदा कर सकता है। इसको लेकर मांजरेकर ने एक्स पर पोस्ट किया और बीसीसीआई व आईसीसी को टैग करते हुए दोनों को कड़ी नसीहत भी दी।

क्या बोले संजय मांजरेकर?

संजय मांजरेकर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और आईसीसी व बीसीसीआई को टैग करते हुए लिखा,”डियर आईसीसी और बीसीसीआई, हाल ही में इंडिया ए के लिए वैभव (सूर्यवंशी) और अब जायसवाल (यशस्वी)…अगर आप इस तरह से ही इनको ऐसे व्यवहार के लिए छोड़ते रहेंगे, तो आप उन्हें आगे भी ऐसे व्यवहार करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। यह खेल के लिए सही नहीं है और खासतौर से उनके खुद के भविष्य के लिए भी।”

Dear @icc & @bcci…

Vaibhav for Ind A recently & now Jaiswal… if you keep letting them get away with such behaviour, you train them to repeat such behaviour. It’s not good for the sport & crucially their own future too. 🙏 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) August 26, 2026

क्या थे दोनों मामले?

दरअसल यशस्वी और फर्नान्डो का मामला कोलंबो में जारी टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में हुआ। यशस्वी ने फर्नान्डो पर तीन चौके जड़े थे और फिर फर्नान्डो ने उन्हें बोल्ड कर दिया था। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस हुई और यशस्वी श्रीलंकाई खिलाड़ी के काफी नजदीक गए थे। इस मामले में आईसीसी ने दोनों को दोषी मानते हुए 1-1 डिमेरिट अंक देकर मैच फीस कटौती की सजा सुनाई थी।

वहीं हाल ही में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी श्रीलंका के दौरे पर इंडिया के लिए ट्राई सीरीज में खेलते हुए श्रीलंका ए के खिलाड़ी से भिड़े थे। उन्होंने श्रीलंकाई खिलाड़ी के साथ धक्कामुक्की की थी। इसके लिए वैभव को मैच फीस से 50 प्रतिशत कटौती की सजा सुनाई गई थी। इस मामल पर उस वक्त भी संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया था और अब फिर जायसवाल के मामले में भी उन्होंने सूर्यवंशी का जिक्र किया है।

IND vs SL: सारांश जैन के 2 विकेट, सुतार-प्रसिद्ध का कमाल; कोलंबो टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को दिया फॉलोऑन

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