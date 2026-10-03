भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान को हराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने इस टूर्नामेंट में दो मुकाबले खेले और सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रन से पीटा, फिर पाकिस्तान को फाइनल में 19 रन से मात दी। क्वार्टर फाइनल में भारत का अफगानिस्तान से मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। वैभव सूर्यवंशी को दोनों मुकाबलों में खेलना का मौका मिला और वह एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय भी बने।

वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 6 महीने और सात दिन की उम्र में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का हिस्सा रहते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रच दिया। वैभव ने भारतीय 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर सौरभ चौधरी को पीछे छोड़ा। सौरभ ने 2018 एशियाई खेलों (जकार्ता) में 16 साल तीन महीने और नौ दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था।

एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय वैभव

वहीं एशियन गेम्स में वह मेडल जीतने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बने हैं। संजना बहुतुले ने एशियन गेम्स 2022 (हांगझाउ) में 15 साल तीन महीने और 11 दिन की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने महिला स्केटिंग 3000 मीटर रिले प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारतीय महिला स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह मेडल जीतने वाली तीसरी सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने भी 2022 के खेलों में 15 साल 6 महीने और 16 दिन की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

वैभव सूर्यवंशी का एशियन गेम्स 2026 में कैसा रहा प्रदर्शन?

एशियन गेम्स 2026 की मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 21 गेंद पर 38 रन सेमीफाइनल में बनाए थे। उसके बाद फाइनल मुकाबले में उन्होंने 9 गेंद पर 15 रन बनाए। दो पारियों में वैभव ने 176.67 के स्ट्राइक रेट और 26.50 की औसत से 53 रन बनाए। उन्होंने दो पारियों में 6 चौके और चार छक्के लगाए।

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पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी 9 गेंद पर सिर्फ 15 रन ही बना पाए। सईम अयूब ने उनका विकेट तो लिया लेकिन उसके बाद ऐसी हरकत की जिसके बाद भारतीय फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर उमड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





