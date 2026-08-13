टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल जोड़कर साल 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो इशान किशन टॉप पर काबिज हैं। जबकि भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी मात्र 6 टी20 इंटरनेशनल खेलकर ही टॉप 15 की इस लिस्ट में जगह बना ली है।
दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। रोहित ने इस साल 9 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं तो विराट ने 6 एकदिवसीय मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इतना ही नहीं संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। सैमसन ने इस साल भारत के लिए 14 मुकाबलों में 400 रन बनाए हैं। जबकि अभिषेक के नाम 23 पारियों में 514 रन दर्ज हैं।
भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान और टी20 के कप्तान श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जबकि अभिषेक शर्मा चौथे पर हैं। इशान और गिल के अलावा अय्यर और अभिषेक ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल अब तक 500 रनों का आंकड़ा पार किया है। खास बात यह है कि पांचवें स्थान पर शिवम दुबे इस लिस्ट में मौजूद हैं।
साल 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले टॉप 15 भारतीय
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|AVG
|गेंदें
|SR
|100
|50
|0
|4s
|6s
|इशान किशन
|28
|27
|0
|986
|125
|36.51
|580
|170
|2
|6
|2
|104
|49
|शुभमन गिल
|10
|9
|2
|687
|154
|98.14
|684
|100.43
|2
|5
|0
|91
|10
|श्रेयस अय्यर
|19
|19
|3
|530
|80*
|33.12
|473
|112.05
|0
|3
|1
|42
|13
|अभिषेक शर्मा
|23
|23
|1
|514
|84
|23.36
|277
|185.55
|0
|5
|6
|57
|31
|शिवम दुबे
|25
|21
|6
|488
|66
|32.53
|285
|171.22
|0
|2
|2
|29
|34
|सूर्यकुमार यादव
|14
|14
|3
|484
|84*
|44.00
|300
|161.33
|0
|4
|1
|46
|24
|तिलक वर्मा
|19
|19
|6
|462
|60*
|35.53
|312
|148.07
|0
|3
|0
|36
|22
|संजू सैमसन
|14
|14
|1
|400
|97*
|30.76
|221
|180.99
|0
|3
|2
|37
|28
|विराट कोहली
|6
|6
|0
|384
|124
|64.00
|364
|106.66
|1
|3
|0
|33
|7
|रोहित शर्मा
|9
|9
|0
|379
|138
|42.11
|382
|99.21
|1
|1
|0
|45
|14
|केएल राहुल
|8
|8
|3
|294
|112*
|58.80
|315
|93.33
|2
|0
|1
|30
|5
|हार्दिक पंड्या
|14
|12
|1
|286
|52
|26.00
|173
|165.31
|0
|2
|1
|17
|20
|वैभव सूर्यवंशी
|6
|6
|0
|193
|81
|32.16
|102
|189.21
|0
|2
|0
|16
|14
|वॉशिंगटन सुंदर
|11
|8
|3
|157
|52*
|31.40
|193
|81.34
|0
|2
|0
|10
|3
|रिंकू सिंह
|13
|10
|4
|152
|44*
|25.33
|109
|139.44
|0
|1
|1
|11
|9
इशान नंबर 1, वैभव-अभिषेक और रोहित भी लिस्ट में; 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय
साल 2026 में शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा जो इशान किशन से दूर है। ऐसा ही रिकॉर्ड है इस साल अब तक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों का, जिसमें इशान नंबर 1 है। खास बात यह है कि मात्र 6 इंटरनेशनल मैच खेलकर वैभव सूर्यवंशी भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर