टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल जोड़कर साल 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो इशान किशन टॉप पर काबिज हैं। जबकि भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी मात्र 6 टी20 इंटरनेशनल खेलकर ही टॉप 15 की इस लिस्ट में जगह बना ली है।

दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। रोहित ने इस साल 9 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं तो विराट ने 6 एकदिवसीय मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इतना ही नहीं संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। सैमसन ने इस साल भारत के लिए 14 मुकाबलों में 400 रन बनाए हैं। जबकि अभिषेक के नाम 23 पारियों में 514 रन दर्ज हैं।

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान और टी20 के कप्तान श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जबकि अभिषेक शर्मा चौथे पर हैं। इशान और गिल के अलावा अय्यर और अभिषेक ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल अब तक 500 रनों का आंकड़ा पार किया है। खास बात यह है कि पांचवें स्थान पर शिवम दुबे इस लिस्ट में मौजूद हैं।

साल 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले टॉप 15 भारतीय

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर AVG गेंदें SR 100 50 0 4s 6s इशान किशन 28 27 0 986 125 36.51 580 170 2 6 2 104 49 शुभमन गिल 10 9 2 687 154 98.14 684 100.43 2 5 0 91 10 श्रेयस अय्यर 19 19 3 530 80* 33.12 473 112.05 0 3 1 42 13 अभिषेक शर्मा 23 23 1 514 84 23.36 277 185.55 0 5 6 57 31 शिवम दुबे 25 21 6 488 66 32.53 285 171.22 0 2 2 29 34 सूर्यकुमार यादव 14 14 3 484 84* 44.00 300 161.33 0 4 1 46 24 तिलक वर्मा 19 19 6 462 60* 35.53 312 148.07 0 3 0 36 22 संजू सैमसन 14 14 1 400 97* 30.76 221 180.99 0 3 2 37 28 विराट कोहली 6 6 0 384 124 64.00 364 106.66 1 3 0 33 7 रोहित शर्मा 9 9 0 379 138 42.11 382 99.21 1 1 0 45 14 केएल राहुल 8 8 3 294 112* 58.80 315 93.33 2 0 1 30 5 हार्दिक पंड्या 14 12 1 286 52 26.00 173 165.31 0 2 1 17 20 वैभव सूर्यवंशी 6 6 0 193 81 32.16 102 189.21 0 2 0 16 14 वॉशिंगटन सुंदर 11 8 3 157 52* 31.40 193 81.34 0 2 0 10 3 रिंकू सिंह 13 10 4 152 44* 25.33 109 139.44 0 1 1 11 9

इशान नंबर 1, वैभव-अभिषेक और रोहित भी लिस्ट में; 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

साल 2026 में शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा जो इशान किशन से दूर है। ऐसा ही रिकॉर्ड है इस साल अब तक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों का, जिसमें इशान नंबर 1 है। खास बात यह है कि मात्र 6 इंटरनेशनल मैच खेलकर वैभव सूर्यवंशी भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





