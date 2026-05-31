इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शुभमन गिल और साई सुदर्शन को 4 ओवर के अंदर आउट करके गुजरात टाइटंस को बैकफुट पर धकेल दिया। गिल 10 और साई 12 रन बनाकर आउट हुए और राजस्थान रॉयल्स के न्नहे सितारे वैभव सूर्यवंशी के नाम ऑरेंज कैप हो गया। गिल और साई के पास वैभव को पीछे छोड़कर आगे निकलने का मौका था, लेकिन दोनों सस्ते में पवेलियन लौट गए।
वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 48.50 के औसत और 237.31 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने 16 पारियों में 45.75 के औसत और 163.03 के स्ट्राइक रेट से 732 रन बनाए हैं। साई सुदर्शन ने 17 पारियों में 45.12 के औसत और 157.99 के स्ट्राइक रेट से 722 रन बनाए हैं। आईपीएल 2026 में छह बल्लेबाजों ने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। वैभव, साई और गिल ने ही 700 से ज्यादा रन बनाए हैं।
विराट कोहली नहीं छोड़ पाएंगे वैभव सूर्यवंशी को पीछे
सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन और इशान किशन ने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली के 600 रन हैं, जो फाइनल का हिस्सा हैं, लेकिन उनका वैभव सूर्यवंशी से आगे निकलना संभव नहीं हैं। सभी छह बल्लेाजों में वैभव का स्ट्राइक सबसे बढ़िया है तो विराट कोहली का औसत सबसे बेहतर है। नीचे टॉप-6 बल्लेबाजों की सूची देख सकते हैं।
|# खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|1. वैभव सूर्यवंशी
|16
|16
|776
|48.50
|237.31
|63
|72
|2. शुभमन गिल
|16
|16
|732
|45.75
|163.03
|74
|33
|3. बी. साई सुदर्शन
|17
|17
|722
|45.12
|157.99
|75
|30
|4. हेनरिक क्लासेन
|15
|15
|624
|48.00
|160.00
|48
|31
|5. इशान किशन
|15
|15
|602
|40.13
|182.42
|60
|32
|6. विराट कोहली
|15
|15
|600
|50.00
|164.38
|64
|22
क्या विराट कोहली खत्म करेंगे 10 साल का सूखा?
विराट कोहली ने चार आईपीएल फाइनल में 34.75 के औसत और 126 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 139 रन बनाए हैं। इसमें सिर्फ अर्धशतक शामिल है। पूरी खबर पढ़ें।