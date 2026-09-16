अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20आई सीरीज के पहले दो मैचों में भारत के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ओपन किया। अभिषेक ने दोनों मैचों में अच्छी पारियां खेली हैं जबकि संजू ने पहले मैच में बड़ा स्कोर नहीं बनाने के बाद दूसरे मैच में शानदार तरीके से वापसी की और अर्धशतक लगाया। अब इस सीरीज का एक मैच और खेला जाना बाकी है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपन करेंगे या नहीं इसका इंतजार सभी को है।

वैसे तो अभिषेक और संजू जिस तरह की फॉर्म में हैं उसके बाद तो दोनों में से किसी भी एक खिलाड़ी को तीसरे मैच की प्लेइंग इलेवन से हटाना सही फैसला नहीं होगा, लेकिन अगर वैभव को मौका देना है तो किसी एक को तो बिठाना पड़ेगा। वैसे दूसरे मैच में जीत के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ किया कि वैभव को अगले मैच की प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है या नहीं। इस टी20 सीरीज में अब तक तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उसमें वैभव के अलावा वाशिंगटन सुंदर और यश ठाकुर शामिल हैं।

वैभव सूर्यवंशी को तीसरे मैच में मिल सकता है मौका

दूसरे मैच में मिली जीत के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे मैच की प्लेइंग इलेवन में बदलाव की बात पर कहा कि हम चाहते हैं कि जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं वो सभी विकेट और हालात के आदि हो जाएं और थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लें। इसलिए ऐसे खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं उन्हें मौका देने और टीम कॉम्बिनेशन में थोड़ा बदलाव करने के लिए ये एक अच्छा मैच (तीसरा मुकाबला) होगा। यानी श्रेयस की बातों से तो ऐसा लगता है कि तीसरे मैच के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया जा सकता है और वैभव, सुंदर या फिर यश जो बाहर बैठे हैं उन्हें मौका दिया जा सकता है, लेकिन किसे मौका दिया जाएगा और किसे नहीं इस पर सबकी नजरें बनी रहने वाली है।

आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इसी साल इंग्लैंड दौरे के दौरान डेब्यू किया था और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे, लेकिन उन्होंने भारत में अब तक कोई भी टी20आई मैच नहीं खेला है। अगर वैभव को तीसरे मैच में खेलने का मौका मिलता है तो वो भारत की धरती पर भारत के लिए सबसे कम उम्र में कोई भी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे और पीयूष चावला का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।

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