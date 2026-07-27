महज 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार शुरुआत करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने फिर अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 81 रन की मैच जिताऊ पारी के बाद भारत के अंतरिम मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण ने युवा बल्लेबाज की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि वैभव सूर्यवंशी को अभी अपनी फिटनेस पर काफी काम करने की जरूरत है।

वैभव सूर्यवंशी के जज्बे से बेहद प्रभावित वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि इस किशोर खिलाड़ी की खेल की समझ पिछले छह महीनों में जबरदस्त बढ़ी है और वह दबाव वाली परिस्थितियों में खेलने के लिए निपुण होते जा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए शानदार प्रदर्शन किया। वैभव सूर्यवंशी ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 35 रन की जीत के साथ भारत को 3-0 से शृंखला जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ दोनों पुरस्कार मिले।

वीवीएस लक्ष्मण ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘सबसे प्रभावित करने वाली बात एक व्यक्ति के तौर पर उसका विकास है। पिछले छह महीनों में उसकी परिपक्वता, खेल की समझ और जागरूकता जबरदस्त बढ़ी है। यही वजह है कि वह कठिन परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल पा रहा है।’’

वैभव सूर्यवंशी ने तीन पारियों में 50.33 के औसत से 151 रन बनाए। शृंखला के अंतिम मैच में उनकी 81 रन की शानदार पारी भारत की जीत की नींव बनी। यह प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ उनके निराशाजनक पदार्पण दौरे के बाद आया, जहां वैभव सूर्यवंशी ने 13, 14 और 15 रन की पारियां खेलीं। वह पांचवें और अंतिम टी20 से बाहर कर दिए गए थे।

उस शृंखला में भारत को 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था। मुख्य कोच गौतम गंभीर को व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच विश्राम दिए जाने के कारण इस दौरे पर भारतीय टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘‘उसने (वैभव सूर्यवंशी) अंडर-19 विश्व कप खेला और 4-5 महीने के भीतर आईपीएल में अपना दबदबा कायम कर लिया।’’

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि आईपीएल का स्तर कितना ऊंचा होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के खिलाफ जिस तरह उसने खुद को निखारा और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में आगे बढ़ा, उससे उसकी प्रतिभा और क्षमता का पता चलता है।’’ उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी में खुद को लगातार बेहतर बनाने की ललक साफ दिखाई देती है।

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि वह चोटिल होने के बावजूद मैदान पर बने रहकर टीम के लिए योगदान देना चाहता था। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘‘हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वह अभी सिर्फ 15 साल का है और खेल के हर पहलू में खुद को बेहतर बनाना चाहता है। आज के मैच में भी वह क्षेत्ररक्षण के दौरान पूरी तरह सक्रिय था।’’

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘‘चोट लगने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर रहना चाहता था, लेकिन हमारे फिजियो ने उसे बाहर आने के लिए कहा। इससे पता चलता है कि टीम के लिए हरसंभव योगदान देने की उसमें कितनी इच्छा है।’’ वीवीएस लक्ष्मण ने खुलासा किया कि अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक से चूकने के बाद वैभव सूर्यवंशी निराश थे।

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि हालांकि, युवा खिलाड़ी को तुरंत याद दिलाया गया कि उनके सामने एक लंबा करियर है और उन्हें बहुत सारे अवसर मिलेंगे। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘‘हमने उससे कहा कि उसे आगे भी शतक बनाने की कई मौके मिलेंगे। उसका करियर लंबा है और उसमें हर दिन बेहतर प्रदर्शन करने की ललक है। मुझे पूरा यकीन है कि वह प्रगति करेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई रिकॉर्ड तोड़ेगा।’’

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘‘उसके पास ऐसा करने की पूरी क्षमता और योग्यता है।’’ वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि भारत का मजबूत क्रिकेट तंत्र और प्रतिभाओं की उपलब्धता टीम को अगले दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमारे पास कहीं प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जो अगले पांच से दस वर्षों में भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाएंगे।’’

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वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में खत्म हुए तीन मैचों की टी20 सीरीज में दो अर्धशतक के साथ 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



