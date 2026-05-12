आईपीएल के पिछले दो सीजन से वैभव सूर्यवंशी तो सुर्खियां बटोर ही रहे हैं। वहीं पंजाब किंग्स के आतिशी ओपनर प्रियांश आर्या भी किसी से कम नहीं हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया में खेलने की दावेदारी ठोकी है। ज्यादातर लोग वैभव को टीम इंडिया में लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रियांश भी किसी से कम नहीं हैं।

वैभव सूर्यवंशी मौजूदा आईपीएल सीजन में 11 मैचों में 440 रन बना चुके हैं। जबकि प्रियांश ने भी 10 मैचों में 342 रन बनाए हैं। सिक्स हिटिंग में प्रियांश का भी जवाब नहीं है। उन्होंने 23 चौके और 32 छक्के आईपीएल 2026 में अभी तक लगाए हैं। जबकि वैभव इस मामले में भी प्रियांश से आगे हैं और उनके नाम 38 चौके और 40 छक्के दर्ज हैं। आइए अब नजर डालते हैं दोनों खिलाड़ियों के आंकड़ों पर:-

वैभव सूर्यवंशी vs प्रियांश आर्या (IPL के आंकड़े)

वैभव सूर्यवंशी vs प्रियांश आर्या — Jansatta InfoGenIE

वैभव सूर्यवंशी vs प्रियांश आर्या IPL 2025 और 2026 — तुलनात्मक आंकड़े IPL 2025 IPL 2026 दोनों सीजन वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स VS प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स 7 मैच 17 252 रन 475 206.6 SR स्ट्राइक रेट 179.3 36.0 औसत 27.9 1 शतक 1 101* सर्वोच्च स्कोर 103* वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स VS प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स 11 पारी 10 440 रन 342 236.6 स्ट्राइक रेट 226.49 40.0 औसत 34.20 1 शतक 0 103* सर्वोच्च स्कोर 93 वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स VS प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स 18 कुल मैच 27 692 कुल रन 761 38.4 औसत 29.3 2 IPL शतक 1 64 कुल छक्के 51 15 साल उम्र 25 साल बिहार (LHB) राज्य / स्टाइल दिल्ली (LHB) 1.1 करोड़ IPL कीमत 3.8 करोड़ उल्लेखनीय रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी T20 में सबसे युवा शतकवीर — 14 साल 32 दिन (IPL 2025, GT के खिलाफ) प्रियांश आर्या IPL का 5वां सबसे तेज शतक — 39 गेंदों पर CSK के खिलाफ (2025) वैभव सूर्यवंशी T20 में 100 छक्के — सबसे तेज और सबसे युवा (515 गेंद, 15 साल) प्रियांश आर्या IPL 2026 में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट — 250.4 (न्यूनतम 5 गेंद) स्रोत: ESPNcricinfo, Rajasthan Royals, Punjab Kings — मई 2026 Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

दोनों खिलाड़ियों के आईपीएल आंकड़े बताते हैं कि प्रियांश का अनुभव ज्यादा है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर वैभव टीम इंडिया में डेब्यू के दावेदार हैं तो प्रियांश भी पीछे नहीं हैं। वैभव सूर्यवंशी के पास फायदा इस बात का है कि उनकी उम्र कम है, रॉ टैलेंट है, उनका बैट स्पीड बेहतरीन है। बैट स्पीड को लेकर तो प्रियांश भी कह चुके हैं कि वह वैभव से यह एक चीज लेना चाहते हैं।

वैभव और प्रियांश के ओवरऑल टी20 आंकड़ों की बात करें तो सूर्यवंशी ने 29 टी20 मैचों की 29 पारियों में 1141 रन बनाए हैं। औसत 40.75 और स्ट्राइक रेट 215.68 का रहा है। उनके नाम चार शतक और तीन अर्धशतक दर्ज हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 144 रन है। जबकि प्रियांश आर्या ने 56 टी20 मैचों की 56 पारियों में 1661 रन ही बनाए हैं।

उनके मैच लगभग वैभव के दो गुने हैं लेकिन रनों में सिर्फ 500 कुछ का ही अंतर है। प्रियांश का औसत 30.20 और स्ट्राइक रेट 178.41 का है। उनके नाम 9 अर्धशतक और 2 शतक दर्ज हैं। पंजाब के ओपनर का सर्वोच्च स्कोर 103 रन है। यानी अंतर साफ है कि क्यों वैभव सूर्यवंशी का पलड़ा भारतीय टीम में डेब्यू के लिए भारी है।

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